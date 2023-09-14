İçişleri Bakanı Yerlikaya, 108. Dönem Kaymakamlık Kursu Kura Töreni'nde konuştu Açıklaması

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Kara Vatan'da, Mavi Vatan'da, Siber Vatan'da suç ve suçlularla azim ve kararlılıkla mücadele ediyoruz, etmeye de devam edeceğiz.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Kara Vatan'da, Mavi Vatan'da, Siber Vatan'da suç ve suçlularla azim ve kararlılıkla mücadele ediyoruz, etmeye de devam edeceğiz." dedi.

Yerlikaya, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen "108. Dönem Kaymakamlık Kursu Kura Töreni"nde konuştu.

Üç yıl süren çok yönlü eğitim ve staj programlarını başarıyla tamamlayan 12'si kadın 99 kaymakamı tebrik eden Yerlikaya, "Artık sizler al bayrağımızda tecessüm eden devletimizin mülki idare amirleri oldunuz. 2200 yıllık kadim devlet geleneğine, kutsal toprak bütünlüğündeki 1000 yıllık hakimiyete ve 100 yıllık Cumhuriyet tecrübesi şuuruyla çalışacaksınız. Kamu düzeninin korunması, toplumsal barış ve adaletin tesisi, her bir vatandaşımızın anayasal haklardan yararlanması, bulunduğumuz ilçede sizlerin uhdesinde olacaktır." ifadelerini kullandı.

Kaymakamlığın vatana, millete ve devlete adanmışlığı gerektirdiğini vurgulayan Yerlikaya, şöyle devam etti:

"Tevazu, samimiyet ve gayretle gönülden yaptığınız her iş mutlaka başarıya ulaşacaktır. Talip olmanız gereken ilk şey milletimizin gönlüdür. Gönüller almak, gönüller yapmaktır. Arzı halini sunmak için odanıza gelen hiçbir vatandaşımızı kapınızdan dört büklüm çıkarmayın, boynunu eğik bırakmayın. Bu milletin bağrından çıkarak devlet mülkünü temsil ve idareye mezun kılındınız. Bir meslekten öte bir yaşam biçimi seçtiniz. Kendinizi vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğüne adadınız. Bugün çektiğiniz kuralarla kaderinizde yeni bir yol açılacak. ve inanıyorum ki sizlerin bahtına düşen her bir ilçemiz de bahtiyar olacaktır."

"Terörle mücadele için 4 mevsim, 12 ay, canla başla çalışıyoruz"

Terörle mücadelede hedefe ulaşmak için 4 mevsim, 12 ay son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar canla başla çalıştıklarının altını çizen Yerlikaya, "İçişleri Bakanlığı ailesi olarak, Kara Vatan'da, Mavi Vatan'da, Siber Vatan'da suç ve suçlularla azim ve kararlılıkla mücadele ediyoruz, etmeye de devam edeceğiz. Emniyetimiz, jandarmamız, sahil güvenliğimiz, göçmen kaçakçılığı organizatörlerinin, zehir tacirlerinin ve organize suç örgütlerinin nefeslerini kesmeye kararlıdır." diye konuştu.

Terör tehdidi nereden geliyorsa, nerede bir terörist varsa, teknolojik gücü de kullanarak terörü kaynağında etkisiz hale getirdiklerini söyleyen Yerlikaya, şehitlerin kanlarını yerde bırakmadıklarını dile getirdi.

Bakan Yerlikaya, 108. Dönem kaymakamlarının her birine görevlerinde üstün başarı, ebediyete irtihal eden mülki idare amirlerine Allah'tan rahmet diledi.