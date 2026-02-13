İçişleri Bakanı Çiftçi, Kayseri'de operasyonda yaralanan polisle telefonda görüştü
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Kayseri'de organize suç örgütlerine yönelik operasyonda yaralanan özel hareket polisini hastanede ziyaret ederek durumunu sordu.
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Kayseri'de bu sabah organize suç örgütlerine yönelik operasyonda yaralanan özel hareket polisiyle telefonda görüştü.
Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ile İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, yaralanan özel hareket polisi Erol Bilen Kaplan'ı tedavi gördüğü Kayseri Şehir Hastanesi'nde ziyaret etti.
Bu sırada Çiçek, Bakan Çiftçi'yi görüntülü arayarak yaralı polisle görüştürdü.
Görüşmede polisin durumunu soran Bakan Çiftçi, Çiçek ve Aydın'a çalışmalarında başarı diledi.
