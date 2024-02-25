Üye Girişi
Haberler

İçişleri Bakanı: Yalova merkezli suç örgütü çökertildi

Güncelleme:

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Yalova merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonlarda organize suç örgütünün çökertildiğini ve örgüt üyelerinin yakalandığını açıkladı. Operasyonlarda çok sayıda silah ve belge ele geçirildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Yalova merkezli 4 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen "Kafes-47" operasyonlarında, organize suç örgütünün çökertildiğini, örgütü üyesi şüphelilerin yakalandığını bildirdi.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Yalova merkezli Kocaeli, Sakarya ve Bursa'da operasyonlar düzenlendiğini, Yalova'da Yılmaz ve Erdem Çakar'ın elebaşı olduğu "Çakar" olarak bilinen örgütün çökertildiğini, 8 örgüt üyesinin gözaltına alındığını belirtti.

Bakan Yerlikaya, operasyonların Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Yalova İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerince düzenlendiğini ifade etti.

Yerlikaya, organize suç örgütü üyesi şüphelilerin, Altınova ilçesinde faaliyet gösteren oto lastik, petrol istasyonu, işçi servisi işletmeciliği ve çiçek yetiştiriciliği yapan şahısların bir araya gelip, suç işlemek amacıyla örgüt kurarak fahiş miktarlarda faiz karşılığında vatandaşları borçlandırarak tefecilik suçu işledikleri, faiz borcuna batan esnaflara baskı kurarak borçlulara senet imzalattırdıkları, borç karşılıklarını ise bazen nakit bazen de işyerlerine ait malları, araçları, şirketleri, gayrimenkulleri cebren ve hileyle ele geçirerek "yağma" suçunu işledikleri bilgisini verdi.

İçişleri Bakan Yerlikaya, şüphelilerin, borcunu aksatan şahıslara karşı silahla tehdit, ikametin kurşunlanması, genel güvenliğin kasten tehlikeye düşürülmesi, tehdit ve hakaret suçlarını işlemek suretiyle korku oluşturdukları, esnafları sindirdikleri ve kurdukları sanal şirketlerin banka hesapları aracılığıyla ticari alışveriş yaptıkları görüntüsü vererek belirli bir bedel ile sahte fatura düzenledikleri bilgisini de paylaştı.

Şüphelilerin, 2014 yılından bugüne kadar açıp kapattıkları şirket hesapları incelendiğinde yaklaşık 1 milyar lira haksız kazanç elde ettiklerinin tespit edildiğini vurgulayan Yerlikaya, operasyonlarda, 4 ruhsatsız tabanca, 2 kurusıkı tabanca, 2 av tüfeği, çok miktarda Türk lirası ile senet, çek, tapu ve dijital materyale el konulduğunu dile getirdi.

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı ve operasyonları düzenleyen polisleri tebrik eden Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Aziz milletimizin bilmesini isterim ki; Suçta kibirlenenlere, halkımızın huzurunu kaçıranlara, organize suç örgütlerine ve çetelere göz açtırmayacağız. Hangi büyüklükte olursa olsun organize suç örgütlerini çökertip, tek tek kafese koyacağız."

Kaynak: AA / Güncel

İçişleri Bakanı Yalova Politika Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Kuşadasıspor Karaköprü Bld. maçı CANLI izleme linki var mı, maç nereden nasıl izlenir? Kuşadasıspor Karaköprü Bld. ne zaman, saat kaçta, ŞİFRESİZ Mİ? Y.Amasyaspor Bulvarspor maçı CANLI izleme linki var mı, maç nereden nasıl izlenir? Y.Amasyaspor Bulvarspor ne zaman, saat kaçta, ŞİFRESİZ Mİ? Erbaaspor Sivas 4 Eylül maçı CANLI izleme linki var mı, maç nereden nasıl izlenir? Erbaaspor Sivas 4 Eylül ne zaman, saat kaçta, ŞİFRESİZ Mİ? Etimesgut Bld. 68 Aksaray Bld. maçı CANLI izleme linki var mı, maç nereden nasıl izlenir? Etimesgut Bld. 68 Aksaray Bld. ne zaman, saat kaçta, ŞİFRESİ Kastamonuspor Menemenspor maçı CANLI izleme linki var mı, maç nereden nasıl izlenir? Kastamonuspor Menemenspor ne zaman, saat kaçta, ŞİFRESİZ Mİ? Iğdırspor Somaspor maçı CANLI izleme linki var mı, maç nereden nasıl izlenir? Iğdırspor Somaspor ne zaman, saat kaçta, ŞİFRESİZ Mİ? Boluspor Erzurumspor maçı CANLI izleme linki var mı, maç nereden nasıl izlenir? Boluspor Erzurumspor ne zaman, saat kaçta, ŞİFRESİZ Mİ? Chelsea Liverpool maçı CANLI izleme linki var mı, maç nereden nasıl izlenir? Chelsea Liverpool ne zaman, saat kaçta, ŞİFRESİZ Mİ? Al Shabab Al Nassr maçı CANLI izleme linki var mı, maç nereden nasıl izlenir? Al Shabab Al Nassr ne zaman, saat kaçta, ŞİFRESİZ Mİ? Alanya Kestel Balıkesirspor maçı CANLI izleme linki var mı, maç nereden nasıl izlenir? Alanya Kestel Balıkesirspor ne zaman, saat kaçta, ŞİFRESİZ Mİ? Ergene Velimeşe Karşıyaka maçı CANLI izleme linki var mı, maç nereden nasıl izlenir? Ergene Velimeşe Karşıyaka ne zaman, saat kaçta, ŞİFRESİZ Mİ? Silifke Bld. Elazığspor maçı CANLI izleme linki var mı, maç nereden nasıl izlenir? Silifke Bld. Elazığspor ne zaman, saat kaçta, ŞİFRESİZ Mİ? Afyonspor Diyarbekirspor maçı CANLI izleme linki var mı, maç nereden nasıl izlenir? Afyonspor Diyarbekirspor ne zaman, saat kaçta, ŞİFRESİZ Mİ? Bucaspor Ankara Demir maçı CANLI izleme linki var mı, maç nereden nasıl izlenir? Bucaspor Ankara Demir ne zaman, saat kaçta, ŞİFRESİZ Mİ? Boluspor Erzurumspor maçı CANLI izleme linki var mı, maç nereden nasıl izlenir? Boluspor Erzurumspor ne zaman, saat kaçta, ŞİFRESİZ Mİ?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title