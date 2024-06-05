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İçişleri Bakanı: Van'da 3 terörist etkisiz hale getirildi

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Van ili Başkale kırsalında gerçekleştirilen 'Bozdoğan-41' operasyonunda biri sözde sorumlu düzeyde 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Operasyonda, teröristlerin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiği belirtildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Van ili Başkale kırsalında Bölücü Terör Örgütü'ne (BTÖ) yönelik "Bozdoğan-41" operasyonunda biri sözde sorumlu düzeyde 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, J-SİHA, ATAK taarruz helikopterleri ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı desteğiyle, Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve Jandarma Komando unsurlarıyla gerçekleştirilen operasyonda etkisiz hale getirilen 3 teröristten birinin Başkale kırsalında sözde sorumlu düzeydeki "Demhat Şero Welat" kod adlı İlyas Ayaz olduğunu belirtti.

Teröristlerin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiği bilgisini veren Yerlikaya, operasyonları gerçekleştiren jandarma ve Hava Kuvvetleri Komutanlığını tebrik etti.

Kaynak: AA / Güncel

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