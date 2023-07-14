İçişleri Bakanı: Uluslararası Göçmen Kaçakçılığı Operasyonunda 18 Kişi Yakalandı

İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, uluslararası organize suç örgütlerine yönelik Kırklareli ve Muğla'da düzenlenen operasyonlarda, 18 göçmen kaçakçısının yakalandığını duyurdu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, uluslararası organize suç örgütlerine yönelik 2 farklı ilde düzenlenen operasyonlarda, 18 göçmen kaçakçısının yakalandığını belirterek, "Göçmen kaçakçısı organizatörlerinin faaliyetlerini tespit eden Kırklareli İl Jandarma Komutanlığımıza bağlı ekiplerimiz, Sahil Güvenlik Komutanlığımız ve sınır birliklerimiz ile koordineli olarak 5 ayrı operasyon gerçekleştirdi. Operasyonlarda; örgüt lideri dahil olmak üzere 9 organize suç örgütü mensubu yakalandı. Yakalananların 6'sı tutuklandı, 3'ü hakkında adli kontrol kararı verildi" dedi.