İçişleri Bakanı: Ülkemizde 4 milyon 888 bin 286 göçmen bulunuyor
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, katıldığı bir televizyon programında göçmen sayısı ve göçmen kaçakçılığıyla mücadele hakkında açıklamalarda bulundu. Bakan Yerlikaya, ülkede bulunan göçmen sayısının 4 milyon 888 bin 286 olduğunu belirtti ve göçmen kaçakçısı organizatörlerine yönelik gerçekleştirilen operasyonlar hakkında bilgi verdi.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Ülkemizde bugün itibarıyla 4 milyon 888 bin 286 göçmen bulunuyor" dedi.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, katıldığı bir televizyon programında kaçak göçle mücadele ile ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Yerlikaya, "Ülkemizde bugün itibarıyla 4 milyon 888 bin 286 göçmen bulunuyor. Bizim mücadelemiz göçmen kaçakçısı organizatörleriyle. Onlara nefes aldırmamakta kararlıyız. 4 Haziran - 26 Temmuz tarihleri arasında göçmen kaçakçısı organizatörlerine yönelik 2 bin 27 operasyon gerçekleştirdik. Bu operasyonlar sonucunda bin 124 şahıs gözaltına alındı, 245'i tutuklandı. 160'ı hakkında adli kontrol kararı verildi. Düzensiz göçle mücadelemiz azim ve kararlılıkla devam edecek" dedi. - ANKARA