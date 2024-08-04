İçişleri Bakanı: Trafik Denetimlerinde 434 Bin 129 Sürücüye Ceza Kesildi

(ANKARA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, emniyet ve jandarma trafik ekiplerince 25 Temmuz - 1 Ağustos'ta 2 milyon 526 bin 729 aracın denetlendiğini, 434 bin 129 sürücüye ceza kesildiğini bildirdi.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından, emniyet ve jandarma ekiplerince son bir haftada gerçekleştirilen trafik denetimlerine ilişkin açıklama yaptı.

Türkiye genelindeki denetimlerde 25 Temmuz - 1 Ağustos'ta 2 milyon 526 bin 729 aracın denetlendiğini belirten Yerlikaya, bu kapsamda ışıklı ya da sesli uyarı işareti bulunan cihazları (çakar) mevzuatta izin verilmeyen araçlara takarak kullanan 246 sürücüye işlem yapıldığını kaydetti.

Yerlikaya, hız ihlalinde bulunan 120 bin 218, periyodik muayenesi yaptırılmamış 24 bin 968, emniyet kemeri kullanmayan 18 bin 319, sürücü belgesiz araç kullanan 15 bin 88 ve zorunlu mali sorumluluk sigortası bulunmayan 9 bin 691 olmak üzere diğer işlemlerle birlikte toplam 434 bin 129 araca/sürücüye işlem yapıldığını bildirdi.