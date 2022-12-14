İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sahte içkiye yönelik 8 ilde 590 adrese düzenlenen "Zincir 2" operasyonunda 217 şüpheliden 176'sının gözaltına... Güncel Haberler İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sahte içkiye yönelik 8 ilde 590 adrese düzenlenen "Zincir 2" operasyonunda 217 şüpheliden 176'sının gözaltına alındığını açıkladı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sahte içkiye yönelik 8 ilde 590 adrese düzenlenen "Zincir 2" operasyonunda 217 şüpheliden 176'sının gözaltına alındığını açıkladı. Kaynak: AA / Güncel Süleyman Soylu Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sahte içkiye yönelik 8 ilde 590 adrese düzenlenen 'Zincir 2' operasyonunda 217 şüpheliden 176'sının gözaltına... - Haberler

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