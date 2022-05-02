İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hakkari'de yol kontrol noktalarında incelemelerde bulundu - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hakkari'de yol kontrol noktalarında incelemelerde bulundu

AA - Kemal Karadağ - Güncel
 - Güncelleme:
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hakkari'de yol kontrol noktalarında incelemelerde bulundu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ramazan Bayramı'nın ilk saatlerinde Hakkari'deki yol kontrol noktalarında incelemede bulundu, güvenlik güçlerinin bayramını kutladı.

HAKKARİ (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ramazan Bayramı'nın ilk saatlerinde Hakkari'deki yol kontrol noktalarında incelemede bulundu, güvenlik güçlerinin bayramını kutladı.

Bakan Soylu, Şırnak'taki temaslarının ardından Hakkari'ye geçti. Soylu, beraberindeki İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin ve Hakkari Valisi İdris Akbıyık'la Yüksekova ve Şemdinli kara yollarındaki polis ve jandarma kontrol noktalarında incelemede bulundu.

Burada görev yapan jandarma özel harekat, jandarma komando, polis özel harekat ve güvenlik korucularıyla görüşen Bakan Soylu, güvenlik güçlerinin bayramını kutladı.

AA / Kemal Karadağ - Güncel

Ramazan Bayramı, Süleyman Soylu, Jandarma, Hakkari, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title