İçişleri Bakanı Süleyman Soylu gençlerle sohbet etti
AA - Güncel
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun kütüphanede ders çalışan gençlerle sohbet etmesi Bakan Soylu'nun resim atölyesinde çalışan gençlerle sohbet etmesi Bakan Soylu'nun enstrüman çalan gençlerle fotoğraf çektirmesi VAN - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, partisinin İpekyolu ilçesindeki Hacıbekir...
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun kütüphanede ders çalışan gençlerle sohbet etmesi
Bakan Soylu'nun resim atölyesinde çalışan gençlerle sohbet etmesi
Bakan Soylu'nun enstrüman çalan gençlerle fotoğraf çektirmesi VAN - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, partisinin İpekyolu ilçesindeki Hacıbekir Kültür Merkezi'nde düzenlediği "Gençlik Buluşması" programına katıldı.