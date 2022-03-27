İçişleri Bakanı Süleyman Soylu gençlerle sohbet etti - Haberler

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu gençlerle sohbet etti

AA - Güncel
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun kütüphanede ders çalışan gençlerle sohbet etmesi Bakan Soylu'nun resim atölyesinde çalışan gençlerle sohbet etmesi Bakan Soylu'nun enstrüman çalan gençlerle fotoğraf çektirmesi VAN - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, partisinin İpekyolu ilçesindeki Hacıbekir...

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun kütüphanede ders çalışan gençlerle sohbet etmesi

Bakan Soylu'nun resim atölyesinde çalışan gençlerle sohbet etmesi

Bakan Soylu'nun enstrüman çalan gençlerle fotoğraf çektirmesi VAN - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, partisinin İpekyolu ilçesindeki Hacıbekir Kültür Merkezi'nde düzenlediği "Gençlik Buluşması" programına katıldı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu gençlerle sohbet etti

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu gençlerle sohbet etti

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu gençlerle sohbet etti

AA / Güncel

Süleyman Soylu, İpekyolu, gençlik, Güncel, Haberler

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