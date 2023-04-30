İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Dünya Türkmenleri Birlik Vakfı binası açılışında konuştu Açıklaması

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Tarihimizin neresinde bir eser meydana gelmişse Cumhurbaşkanı'mız 21 yıldır bu eserleri yine bizim dünyamıza kazandırmaktadır.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Tarihimizin neresinde bir eser meydana gelmişse Cumhurbaşkanı'mız 21 yıldır bu eserleri yine bizim dünyamıza kazandırmaktadır. Balkanlardan Orta Asya'ya kadar, Kutadgu Bilig'den Mostar Köprüsü'ne kadar tarihimizi gençlerimize, geleceğimize emanet etmektedir." dedi.

AK Parti İstanbul 2. Bölge milletvekili adayı Soylu, Zeytinburnu'ndaki Dünya Türkmenleri Birlik Vakfı binasının açılışında konuştu.

Dünya ülkeleri kendi arasında tepişirken bedeli hep Türkmenlerin ödediğini belirten Soylu, Türkiye Yüzyılı'nın sadece Türkiye'nin değil, Türk ve Müslüman dünyasının yüzyılı olduğunu söyledi.

Türklerin ana yurdunun Türkiye, ata yurdunun ise Türk dünyası olduğunu dile getiren Soylu, artık hiçbir şeyin eskisi gibi olmadığını, Kırgızistan'dan Özbekistan, Türkmenistan, Kazakistan'a kadar umutların aynı olduğunu ifade etti.

Dünyanın neresinde bir sıkıntı meydana gelmişse oraya Türkiye'nin elinin uzandığını aktaran Soylu, şöyle konuştu:

"Tarihimizin neresinde bir eser meydana gelmişse Cumhurbaşkanı'mız 21 yıldır bu eserleri yine bizim dünyamıza kazandırmaktadır. Balkanlardan Orta Asya'ya kadar, Kutadgu Bilig'den Mostar Köprüsü'ne kadar tarihimizi gençlerimize, geleceğimize emanet etmektedir. 300 milyonun üzerindeyiz. Hiç kimse merak etmesin dünyaya emperyalizm getirmeye çalışanlara karşı kötülük düşünmüyoruz, sadece barışı, huzuru, kardeşliği getireceğiz. Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiyesi bu kardeşlerine Bağdat'ta da huzuru getirecek, Şam'da da huzur getirecek, Kabil'de de huzuru getirecek, İslamabad'a da huzur getirecek, her yerde getirecek Allah'ın izniyle."

Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, Dünya Türkmenleri Birlik Vakfı Başkanı Fehim Işık ile Avrasya Türk Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı İsmail Cengiz de programda konuşma yaptı.

Bakan Soylu, konuşmaların ardından vakıf binasının açılış kurdelesini kesti, vatandaşlara karanfil dağıttı.