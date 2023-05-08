İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, canlı yayında soruları yanıtladı Açıklaması

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AK Parti'nin "Büyük İstanbul Mitingi"ne ilişkin, "Böyle bir şey Türk siyasi hayatında yok. Türkiye siyasi hayatının en kalabalık mitingi gerçekleşti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AK Parti'nin "Büyük İstanbul Mitingi"ne ilişkin, "Böyle bir şey Türk siyasi hayatında yok. Türkiye siyasi hayatının en kalabalık mitingi gerçekleşti. Bu büyük bir sahipleniş, Tayyip Erdoğan'a, Türkiye'nin geleceğine." dedi.

Soylu, Üke TV'de Haftanın Raporu Programı'nda, Murat Yılmaz, Mehmet Acet ve Oğuzhan Bilgin'in gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Bakan Soylu, AK Parti'nin "Büyük İstanbul Mitingi'nin, Türkiye'nin var olan bütün kazanımlarına sahip çıkma duruşu olduğunu söyledi.

Mitingin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Dünya 5'ten büyüktür" sözüne bir karşılık olduğuna dikkati çeken Soylu, şöyle konuştu:

"Ecevit'e, Erbakan'a, Demirel'e yapılanlara bir itirazdı. Bugün meydanda hepsinin hayallerini gerçekleştiren Tayyip Erdoğan'a sahip çıkan bir millet vardı. Tayyip Erdoğan'a sahip çıkan 1 milyon 750 bin kişi vardı. Sayın Cumhurbaşkanımız konuşuyor, metrolarda binlerce insan sıraya girmişler, hala arabalarda insanlar geliyor, akın akın meydana geliyorlar. Konuşma bittiği anda bile insanlar meydana geliyorlardı. Gelenler kadar, otobüslere sığmayıp geri dönenler var. Bazıları yürüyerek gelmeyi tercih etmişler. Böyle bir şey Türk siyasi hayatında yok. Türkiye siyasi hayatının en kalabalık mitingi gerçekleşti. Bu büyük bir sahipleniş,Tayyip Erdoğan'a, Türkiye'nin geleceğine."

"Türkiye'yi, LGBT'ye taşımak için adeta ant içmişler"

Soylu, 14 Mayıs seçimlerine giderken herkesin rolünü açık oynadığını belirterek, "Bu seçimin özelliği şu herkes rolünü açık oynuyor. Hiç kimse rolünü gizlemiyor. Karşı taraf aslında neyi murat ettiğini oynuyor. Türkiye'nin gözüne baka baka LGBT diyorlar. (Der Spiegel) Böyle birçok başlığın olduğu, Türkiye'ye dışarıdan müdahale eden bir aklın olduğu seçime gidiyoruz. Bir taraftan tutsaklar serbest bırakılacak mesajı geliyor, 'Apo ile Selo'yu serbest bırakacağız.' Kandil bir şey söylüyor, pas atıyor, burası anında cevap veriyor. Türkiye'yi, LGBT'ye taşımak için adeta ant içmişler. O kadar çok bu konularda kendilerine ait daha önce planlanmış adımlarla hareket ediyorlar ve o kadar netler ki hiç kimse umurlarında değil." ifadelerini kullandı.

"Biden'ın açıklamasını hafife almamak lazım"

Türkiye'nin küresel egemenliğin şu anda en büyük çarpışma alanı olduğunu vurgulayan Bakan Soylu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Birinci çarpışma alanı burası. Çünkü diğerlerine nüfuz edebilmek için burayı ele geçirebilmeleri lazım. Biden'ın 2019'da söylediği cümleleri hafife almamak lazım. Tayyip Erdoğan'ın yaptığı en büyük devrim nedir diye sorarsanız, 1960 sonrası kurulan sistemi tasfiye etti. Tayyip Erdoğan'ın elini milyon kere öpmek lazım. Tekrar söylüyorum Tayyip Erdoğan'ın en büyük devrimi, 1960'dan sonra ortaya çıkan sistemi tasfiye etmesidir. Düşünsenize, bizim son 2 yılda faili meçhul cinayetimiz yok. Türkiye, Batı'nın oluşturduğu kurumları tasfiye etmiştir. Burada birkaç istisna var. Bu da o kurumdan değil, kurumu yönetenlerden kaynaklanıyor. Bazı basın kuruluşları, 'Batı ne diyecek?' diyerek hareket ederdi. Eskiden büyükelçiler, Türkiye hakkında bir laf söylerken herkes alarm olurdu, şimdi ABD Başkanı bir şey söylediği zaman Türkiye sallamıyor. Türkiye Tayyip Erdoğan ile birlikte bu noktaya geldi."

"Kandil benden fazla açıklama yapıyor"

İçişleri Bakanı Soylu, Türkiye'nin terörle mücadeledeki başarısına dikkati çekerek, "Bunu millet görüyor. Öbür ittifak neyi vadediyor peki? Kumar masası, diktatörlük, kumara dayandırdığı al-ver tavrını vadediyor. Bunlar Amerika'nın çocukları. ABD burada kamu kurum ve kuruluşlarında yeterli sızma yapamadığı için bunu siyasi partilerle yapıyor. Kandil benden daha fazla açıklama yapıyor. Bir otobüsü eksik. Cemil Bayık'tan Duran Kalkan'a kadar her biri. Sadece onlar değil, alttakiler de açıklama yapmaya başladı. 'Afrin'i özgürleştireceğiz, özerkliği ilan edeceğiz' diyorlar. Şimdi burada vatandaş bunu görüyor. Milletimiz bunu görüyor. Gençler de bunu görüyor. Gençlerde de ciddi bir şekilde AK Parti'ye yöneliş var. Çünkü karşı taraftaki düzensizliği, nizamsızlığı, ahenksizliği, kakafoniyi, kaos yapısını çok net bir şekilde görüyorlar." değerlendirmesinde bulundu.

"Akşener milletçiydi şimdi PKK ile aynı yerde duruyor"

Türkiye'nin son dönemde, 15 Temmuz darbe girişimi, pandemi, 6 Şubat depremi, seller, Ukrayna-Rusya savaşı, terör saldırıları ile karşı karşıya kaldığını anımsatan Soylu, bu zorluklar karşısında parlamenter sistemle bir gün bile hükümetin tutunamayacağını söyledi.

Soylu, Cumhur İttifakının değerler ittifakı olduğunu dile getirerek, "Meral Akşener neyi ifade ediyor? Milletçiydi şimdi PKK ile aynı yerde duruyor. Masaya, 'kumar masası' dedin sonra tekrar geri geldin. Söylediği söz de şu; 'Ben seçimin sonuna kadar ağzımı kapatıyorum.' Demek ki seçimden sonra başka sorunlar açılacak Türkiye'de. Türkiye, koalisyonların zararını hep beraber yaşadı. Çünkü Batı o koalisyonlardan birine çomağı sokar ve o koalisyonu dağıtır." şeklinde konuştu.

"CHP'de 15 Mayıs'ta yeni bir tasfiye gerçekleşecek"

Süleyman Soylu, CHP içerisindeki mücadelenin hep sürdüğünü ifade ederek, "CHP'de 15 Mayıs'ta Allah'ın izniyle yeni bir tasfiye gerçekleşecek. Benim kanaatime göre yeniden CHP'yi kendi siyasi çizgisine dönüştürecekler. Amerikan mandacıları CHP'yi işgal etmişler. Türkiye'ye bir manda ve Amerikan güzergahı çizmişler." dedi.

Terörle mücadelede gelinen yerin çok önemli olduğuna vurgu yapan Soylu, "Türkiye'de 85 terörist var. Cumhuriyetimizin 100. yılında biz bu teröristleri temizleyeceğiz. O dağlar ve şehirler bizim, oradakiler onlar bizim kardeşlerimiz. Recep Tayyip Erdoğan işte terörizmdeki bu zihin yapısını kırdı." ifadelerini kullandı.

Seçimden beklentisiyle ilgili bir soru üzerine Soylu, şunları söyledi:

"Biz geçen dönemden aldığımızdan daha çok oy alacağız. Bu miting de onun göstergesi oldu. Hepimiz çok konsantreyiz. Seçimin sandıkta kazanılacağına inanıyoruz."