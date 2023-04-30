İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Beyoğlu'nda gençlerle buluştu Açıklaması

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, " Tayyip Erdoğan'ın Türkiyesinde TEKNOFEST, Yerli Malları Haftası'dır. Yerli Malları Haftası'nda şu anda İHA'mız var mı, SİHA'mız var mı, ATAK helikopterimiz var mı, TOGG arabamız var mı? Birçok ürünümüz var." dedi.

AK Parti İstanbul 2. Bölge milletvekili adayı Soylu, bu yıl ilk kez oy kullanacak gençlerle Beyoğlu Hasköy Kültür Sanat Gösteri Merkezi'ndeki etkinlikte bir araya geldi.

Gençlere, "Bu seçimde kullanacağınız oyla ömür boyu karşılaşacaksınız, tam 100 yıllık bir tercih yapacaksınız." diyen Soylu, 14 Mayıs'ta bir zihniyetin oylanacağını söyledi.

Kendi kuşaklarının 2002 yılı öncesinde para, pul, zenginlik vaatleri ile çok seçim geçirdiğini belirten Soylu, şöyle konuştu:

"Birileri meçhul kaynaklardan, meçhul paralarla bağlanmış meçhul bir gelecek için sizden oy istiyor. Dış süreciyle borçla gelecek kurulmaz. Dünyada böyle bir örnek yoktur. Bugünün gelişmiş ülkelerinin tarihine bakın, acaba hangi dış kredi ile kalkınmış? Mesela Almanya, dünyanın en zengin ülkelerinden borç mu almış? Elbette ki hayır. Bir otobana çıkın bakın bakalım Almanya'nın ürettiği kaç tane araç markası var. Bir çırpıda 6 küresel otomobil markası sayarım. Audi, BMW, Mercedes, Opel, Porsche, Volkswagen. Bunlar Almanya'nın 6 küresel otomobil markası. Başka sektörlerde de markaları var. Dolayısıyla bir ülkenin gelecekteki refahı tefecilerden borç bulmayla değil, kendi içinde atacağı üretim adımlarına bağlı. Türkiye eskiden de yabancı yatırımcı gördü ama hiçbirisi bize herhangi bir küresel marka kazandırmadı."

"Türkiye TEKNOFEST kuşağıyla Yerli Malı Haftası'nı kutluyor"

Gençlik yıllarında TEKNOFEST imkanı bulamadıklarını vurgulayan Soylu, geçmişte bunun yerine "Yerli Malı Haftası" kutladıklarına işaret etti.

Yerli Malı Haftası'na elma, armut, üzüm, mandalina gibi yiyecek götürdüklerini anlatan Soylu, "Tayyip Erdoğan'ın Türkiyesi tam da bunu değiştirdi. Biz Yerli Malı Haftası yapıyorduk, hem de heyecanla hazırlanıyorduk. Çünkü biz de yerli malımız olsun istiyorduk, onlarla da gurur duyuyorduk. Yerli Malı Haftası'na elma, armut, üzüm, yaptığımız halı dokuma veya birtakım besinler, birtakım panolar, bunları götürüyorduk. Tayyip Erdoğan'ın Türkiyesinde TEKNOFEST, Yerli Malları Haftası'dır. Yerli Malları Haftası'nda şu anda İHA'mız var mı, SİHA'mız var mı, ATAK helikopterimiz var mı, TOGG arabamız var mı? Birçok ürünümüz var. ATAK helikopterimiz, GÖKBEY helikopterimiz, genel maksat helikopterimiz ve yazılımlarımız... Türkiye TEKNOFEST gençliğiyle TEKNOFEST kuşağıyla aslında Yerli Malı Haftası'nı kutluyor." ifadesini kullandı.

Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, AK Parti Beyoğlu İlçe Başkanı Abdullah Enes Özkan, AK Parti İstanbul İl Gençlik Kolları Başkanı Muhammed Cem Çekerek, AK Parti Beyoğlu İlçe Gençlik Kolları Başkanı Emre Bozkuş da programda birer konuşma yaptı.