İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: 52 ilde uyuşturucu operasyonunda 524 şüpheli gözaltına alındı

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Ankara merkezli 52 ilde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 524 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Emniyet Genel Müdürlüğü Kent Güvenlik Yönetimi Merkezi'nde açıklama yaptı. Bakan Soylu, 52 ilde 'Kökünü Kurutma Operasyonu' başlatıldığını, liderinden yöneticisine kadar yaklaşık 598 kişinin hedeflendiğini söyledi. Soylu, bu 598 kişinin çok uzun bir süre gerek banka hesaplarının gerek tüm hareketliliklerinin takip edildiğini belirterek, "En nihayetinde Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ve MASAK'ın da bir şekilde Ankara Emniyetiyle yaptığı tahkikat neticesinde ortaya 53'üncü 'Kökünü Kurutma Operasyonu'nun hem finans ayağı hem de liderlerinin, yöneticilerinin, imalatçılarının, tacirlerinin bir şekilde yakalanması ortaya çıktı" dedi.Soylu, operasyonun 2 bin 841 personelle toplam 52 ilde 598 şüpheliye yönelik yapıldığını, 524 şüphelinin yakalanarak gözaltına alındığını kaydetti.