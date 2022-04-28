İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 3 teröristin 5 kg patlayıcıyla birlikte yakalandığını duyurdu

İstanbul Sancaktepe'de bombalı eylem hazırlığı yapan 3 terörist yakalandı. Teröristlerin kaldığı hücre evinde 5 kg patlayıcı madde ve birçok mühimmat ele geçirildi.

SANCAKTEPE'DE TERÖR HÜCRESİ ÇÖKERTİLDİ!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, ''Sancaktepe'de bir terör hücresi daha çökertildi.'' açıklamasında bulundu. Bakan Soylu paylaşımında, ''DKP-BÖG hücre evinde 3 teröristi yakalayan TEM Birimleri; patlamaya hazır 5 kg patlayıcı, bomba düzenekleri ve birçok mühimmat ele geçirdi Allah, İstanbul Emniyeti TEM, İstihbarat Birimlerimiz ve tüm güvenlik güçlerimizi korusun.'' ifadelerini kullandı.