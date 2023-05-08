İçişleri Bakanı Soylu, Zeytinburnu'nda STK kahvaltı programında konuştu Açıklaması

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "5-6 yıl güçlendi Türkiye, Tayyip Erdoğan 50 yıllık bir vizyon koydu, '2053' dedi. 5-6 yıl daha güçlendi Türkiye, Tayyip Erdoğan '2071' dedi, 70 yıllık bir vizyon koydu. Türkiye'ye biraz daha güçlendi, bugün Türkiye ve Tayyip Erdoğan 100 yıllık bir vizyon koyuyor ve 'Türkiye Yüzyılı' diyor." dedi.

AK Parti İstanbul milletvekili adayı Soylu, Zeytinburnu Belediyesi Belgrad Kapı Sosyal Tesisleri'ndeki sivil toplum kuruluşlarının üyeleriyle kahvaltıda bir araya geldi.

Eskiden Yerli Malı Haftası'nda okullarda sıraların üzerinde fındık, kuru üzüm, incir, elma ve armudun olduğunu hatırlatan Soylu, bugün ise Yerli Malı Haftası'nın Atatürk Havalimanı'nda TEKNOFEST ile kutlandığını, burada Atak helikopteri, Togg arabası, SİHA, İHA, Kızılelma, Kaan, Gökbey, Hürjet, Hürkuş'un olduğunu anlattı.

Bakan Soylu, Kemal Kılıçdaroğlu'nun, cumhurbaşkanı seçilmesi durumunda Yerli Malı Haftası'nda sıranın üzerine neler koyacağını şöyle sıraladı:

"Bu milletin önüne 300 milyar dolarlık borç, IMF prangası, Amerikan mandası, koalisyon pazarlıkları, erken seçimler, yüksek faiz, Amerika'dan görüntülü bağlanıp bize akıl verecek, bu ülkeyi uzaktan erişimle yönetecek yabancı danışmanlar koyacak.

Atatürk Havalimanı'nın kapısına TEKNOFEST değil, Amerikan şirketlerinin adının yazıldığı tabelalar koyacak. Aynı zamanda da bu ülkede 'tutsak' diye nitelendirdiklerini, Allah muhafaza getirecek, milletin önüne Apo'yla Selo'yu koyacak."

"İstanbul'u geleceğe hazırlayan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dır"

Bakan Soylu, dün İstanbullunun aynı zamanda efsane belediye başkanına sahip çıktığının anlattı.

İstanbul'u İstanbul yapan, yaşanılabilecek hale getiren, herkesin İstanbul'u, halkın İstanbul'u yapan kişinin Recep Tayyip Erdoğan olduğunu dile getiren Soylu, "Barajlarıyla, meydanlarıyla, köprülü kavşaklarıyla, tünelleriyle, Marmaray'ıyla, Avrasyası'yla, metro ve raylı sistem hatlarıyla İstanbul'a gelecek vizyonunu kazandıran, İstanbul'u geleceğe hazırlayan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dır." diye konuştu.

Şimdiki İBB yönetiminin İstanbul'u spor şehri yaptığını aktaran Soylu, şöyle devam etti:

"İstanbullular her sabah spor yapmaya başladılar, otobüs itiyorlar, metrobüs diyorlar. Aynı zamanda da eğer itemeseler, kalan otobüsleri yürüyerek sabah sporlarını metrobüs yollarında hep beraber tamamlıyorlar. Kışın arabaların yanması hiç olmazsa ısınma açısından belki biraz istifadeliydi. Özellikle yazın yanacak arabalardan uzak durulmasını ben Zeytinburnulu hemşehrilerime tavsiye ederim. Yaptıkları bir tek şey, 'Bu işi kime verirsem buradan ne elde ederim?' anlayışı. Abidik gubidik anlayışı.

4 yıldır İstanbul Büyükşehir Belediyesini idare ediyor, hayatınıza dokunan ne yaptılar? Ankara Büyükşehir Belediyesi var. Ankara, Büyükşehir Belediyesi tarafından yönetilen bir şehir değil, kendi kendine yönetilen bir şehir. Ankara'da, hiçbir şey yapılmıyor, aynen İstanbul gibi. Ne yaptılar? Sadece hayal kurdular, 'Kim cumhurbaşkanı olabilir?' Tam 4 yıldır hayal kurdular. Belediyelerin bütün imkanlarını, bütün çalışmalarını buna vakfettiler. Kendi kendilerine mücadele ettiler, kavga ettiler, sosyal medyalardan el altından birbirlerine hakaret ettiler. Şimdi masaya da 'kumar masası' dediler."

"Bugün Türkiye ve Tayyip Erdoğan 100 yıllık bir vizyon koyuyor"

Türkiye'nin altyapısıyla beraber 2023 yılına girdiğini belirten Soylu, "5-6 yıl güçlendi Türkiye, Tayyip Erdoğan 50 yıllık bir vizyon koydu, '2053' dedi. 5-6 yıl daha güçlendi Türkiye, Tayyip Erdoğan '2071' dedi, 70 yıllık bir vizyon koydu. Türkiye'ye biraz daha güçlendi, bugün Türkiye ve Tayyip Erdoğan 100 yıllık bir vizyon koyuyor ve 'Türkiye Yüzyılı' diyor." dedi.

Bakan Soylu, AK Parti'nin mitingleri ve toplantılarında ay yıldızlı bayrakların bulunduğu dile getiren Soylu, "Ama hep beraber gördük Van'da, 'Selo'ya özgürlük' naralarıyla HDP'li bayraklar var. Kimin, kiminle işbirliği yaptığı bellidir. Benden daha fazla neredeyse kampanyayı bugün Kandil yapmaktadır. Bir tek otobüs tutup Türkiye'de gezmemektedir. Teröre diz çökerttik. Allah nasip edecek 29 Ekim 2023'te bu ülkenin dağlarında var olan 85 terörist tasfiye edilecek, bu ülkenin dağlarında bir tek terörist kalmayacak." diye konuştu.