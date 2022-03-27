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Bakan Soylu Zeytinburnu muhtarlarıyla bir araya geldi

Demirören Haber Ajansı - Derya Evren - Güncel
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İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Zeytinburnu'nda muhtarlar toplantısına katıldı.

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Zeytinburnu'nda muhtarlar toplantısına katıldı.

Zeytinburnu Muhtarlar Toplantısı, Merter Polis Kültür Merkezi'nin balo salonunda düzenlendi.  Toplantıya İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, İstanbul Vali Yardımcısı Mehmet Ali Özyiğit, İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, İl Jandarma Komutanı Yusuf Kenan Topçu, Zeytinburnu Kaymakamı Zekeriya Güner ve Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy katıldı. Toplantının başında muhtarlara Muhtar Bilgi Sistemi anlatıldı. Sunumun ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, muhtarlarla bir araya geldi. Basına kapalı gerçekleştirilen toplantıda ilçenin genel asayiş konularının ele alındığı öğrenildi.


- İstanbul
Bakan Soylu Zeytinburnu muhtarlarıyla bir araya geldi

Bakan Soylu Zeytinburnu muhtarlarıyla bir araya geldi

Bakan Soylu Zeytinburnu muhtarlarıyla bir araya geldi

Bakan Soylu Zeytinburnu muhtarlarıyla bir araya geldi

Bakan Soylu Zeytinburnu muhtarlarıyla bir araya geldi

Bakan Soylu Zeytinburnu muhtarlarıyla bir araya geldi

Bakan Soylu Zeytinburnu muhtarlarıyla bir araya geldi

Bakan Soylu Zeytinburnu muhtarlarıyla bir araya geldi

Bakan Soylu Zeytinburnu muhtarlarıyla bir araya geldi

Bakan Soylu Zeytinburnu muhtarlarıyla bir araya geldi

Demirören Haber Ajansı / Derya Evren - Güncel

Güncel, Haberler

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