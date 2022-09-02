İçişleri Bakanı Soylu: "(Yurt dışında yakalanan firarilerin iade süreçleri) Hem Arnavutluk'ta hem Bulgaristan'da hem Karadağ'da hem İtalya'da hem de... Güncel Haberler İçişleri Bakanı Soylu: "(Yurt dışında yakalanan firarilerin iade süreçleri) Hem Arnavutluk'ta hem Bulgaristan'da hem Karadağ'da hem İtalya'da hem de Arjantin'de takip ediyoruz. İçişleri Bakanı Soylu: "(Yurt dışında yakalanan firarilerin iade süreçleri) Hem Arnavutluk'ta hem Bulgaristan'da hem Karadağ'da hem İtalya'da hem de Arjantin'de takip ediyoruz." Güncel Kaynak: AA / Sefa Şahin Süleyman Soylu Bulgaristan Karadağ İtalya Güncel Haberler

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