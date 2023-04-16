İçişleri Bakanı Soylu, Van Erciş Yankıtepe kırsalında çıkan çatışmada 1'i terörden arananlar listesinde mavi kategoride yer alan 2 teröristin etkisiz...
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İçişleri Bakanı Soylu, Van Erciş Yankıtepe kırsalında çıkan çatışmada 1'i terörden arananlar listesinde mavi kategoride yer alan 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
İçişleri Bakanı Soylu, Van Erciş Yankıtepe kırsalında çıkan çatışmada 1'i terörden arananlar listesinde mavi kategoride yer alan 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Kaynak: AA / Güncel