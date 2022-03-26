İçişleri Bakanı Soylu, Van'da AK Parti Genişletilmiş İl Danışma Meclisi'nde konuştu Açıklaması

VAN (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Sadece bu bölgeye huzur getirmeyeceğiz. Etrafımızdaki coğrafyaya da huzur getireceğiz." dedi.

Bazı programlara katılmak üzere Van'a gelen Soylu, Ferit Melen Havalimanı'nda Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Bekmez ve kurum amirleri tarafından karşılandı.

Edremit ilçesindeki Hizmetiçi Eğitim Merkezi Konferans Salonu'nda AK Parti İl Başkanlığınca düzenlenen "İl Danışma Meclisi Toplantısı"na katılan Soylu, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'yi karanlığa sokmak isteyenlere karşı 20 yıldır bu salondaki dava arkadaşlarının devrim gerçekleştirdiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti sayesinde herkesin kendini rahatlıkla ifade ettiği, kimsenin mensubiyetinden endişelenmediği, korkmadığı bir dönemin yaşandığını aktaran Soylu, "Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti'nin Türkiyesi hür ve özgür bir Türkiye'dir." diye konuştu.

Bakan Soylu, şöyle devam etti:

"Bu ülkeyi terör vesayetinde boğmak isteyenlere, bu ülkeyi parlamenter sistem içerisinde boğmak isteyenlere, bu ülkeyi darbe vesayetinde, boğmak isteyenlere karşı korkmadınız. Kim ne söylerse söylesin, o Ayasofya'nın minaresi kadar başınız dik olsun. Daha yapacağımız çok iş var, hiç merak etmeyin, hiç endişe etmeyin."

"Kılıçdaroğlu, buradan sana söylüyorum; öyle HDP'nin kalabalıklarıyla gelip de Doğu ve Güneydoğu'da gezmek olmaz, milletle gezmek olur. Tayyip Erdoğan olmasaydı, Sivas'tan öteye geçemiyordu. 2023'te bir aday olsa da Tayyip Erdoğan ona çarıklarını ters giydirse şöyle." diyen Bakan Soylu, şunları kaydetti:

"Eğer biz Amerika'nın Avrupa'nın ağzına baksaydık. Terörü bitirebilir miydik. Ukrayna gibi NATO'dan, Avrupa'da, o dünyanın küresel kulüplerinden, Birleşmiş Milletlerden bir şey bekleseydik, şu an Türkiye'nin her tarafında insanların 'acaba yarın ne olacak' endişesinden bu insanları sıyırabilir miydik, elbette hayır. Van'dan Diyarbakır'a kadar bu bölgeleri bir turizm potansiyeli yapma kabiliyetine sahip olabilir miydik."

"Eski Türkiye değiliz artık"

Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde huzurun hakim olduğunu, insanların yüzünün gülmeye başladığını dile getiren Soylu, "Biz bu hedeflerin içerisine kendimizi koymasaydık bugün PKK terör örgütünün huzurumuzu bozan ve bizi oyuncak olarak gören anlayışın içerisinde hep beraber debelenir dururduk. Ben Doğu ve Güneydoğu'yu karış karış gezen bir kardeşiniz olarak söylüyorum. Ne söylerlerde söylesinler. Ne ortaya koyarlarsa koysunlar, onların bu coğrafyaya dayatmak istediği sürecin defterini biz kapattık." diye konuştu.

"Eski Türkiye değiliz artık" diyen Soylu, şunları söyledi:

"Bu dünyaya teslim olmayalım. Bu dünyaya bel bağlamayalım. Etrafımızdaki coğrafya ile birlikte biz bunu yapabilecek bir kabiliyete sahibiz. Siz şunu yaptınız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Almanya'ya Avrupa'ya teslim olmadınız. 'Kendi göbeğimizi kendimiz keseriz' dediniz ve ikili ilişkilerimizi diğer ülkelerle ortaya koydunuz. Ticari ilişkilerimizi, sosyal ve siyasi ilişkileri döndürme noktasında Türkiye bir adım attı."

Soylu, "Bugün herkes bel bağlamış, neye bel bağlamış, Recep Tayyip Erdoğan acaba bu savaşı durdurur mu? Rusya ile Ukrayna arasında arabulucu olur da bu savaşın dünyaya zarar vermesini engeller mi? Bunu nasıl sağladı biliyor musun? Tam 20 yıldır ortaya koyduğu politika ile beraber sağladı." dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye'nin koalisyon günlerini eskide bıraktığını belirterek "Bir daha hükümetlerin sabahtan akşama kadar sarsıldığı, bir daha birilerinin tehdidi ile beraber hükümetlerin devrildiği günlere artık dönemeyiz." diye konuştu.

Bakan Soylu, "Çocuklarımızın evlatlarımızın dağa götürülmek için ailelerinin tehdit edildiği günleri unutmuş değilim. Hiçbirimiz unutmadık. Annelerin yandığı günleri unutmuş değiliz. Van'da atmamız gereken adımları bugüne kadar güçlü bir şekilde attık. Sadece bu bölgeye huzur getirmeyeceğiz. Etrafımızdaki coğrafyaya da huzur getireceğiz. Bugün Suriye'de olan bitenleri görüyorsunuz. Eğer güçlü bir Türkiye olmazsak bilmenizi istiyorum." ifadelerini kullandı.

Sadece Van'a değil, Suriye'den Irak'a kadar coğrafyaya hep beraber huzur getireceklerini anlatan Soylu, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Hep beraber kardeşlik getireceğiz hep beraber zenginlik getireceğiz. Bunu da siyasetle yapacağız. Dünyanın her tarafına mağdur ve mazlumlara elimizi uzatmak için başarmak zorundayız. Türkiye'yi kardeşliğin üssü yapmak, Türkiye'yi zenginliğin üssü yapmak zorundayız. Bugüne kadar getirdik. 2023'te Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Van'da bütün ilçelerimizde köylerimizde bütün mezralarımızda adım adım çalışmaya hazır mısınız. Türkiye'ye burun kıvıranlara Tayyip Erdoğan seçimi kazandıktan sonra nasıl önünde sıra sıra dizilenleri, nasıl o büyükelçilerin 'biz yaptık sen etme Tayyip Erdoğan' diyecekleri günü hep beraber getireceğiz. Biz bu millete hiç mahcup olmadık. Biz milletimizin boynunu eğmedik. Yine hep birlikte milletimizle beraber Türkiye'nin aydınlık yarınlarına güçlü ve güçlü Türkiye hep beraber adım atacağız."

Programa, AK Parti Van Milletvekilleri İrfan Kartal, Abdulahat Arvas, AK Parti İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu, AK Partili belediye başkanları ve çok sayıda partili katıldı.