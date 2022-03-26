Son dakika: İçişleri Bakanı Soylu, Van Büyükşehir Belediyesinin kurslarını ziyaret etti - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika: İçişleri Bakanı Soylu, Van Büyükşehir Belediyesinin kurslarını ziyaret etti

İhlas Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:
Son dakika: İçişleri Bakanı Soylu, Van Büyükşehir Belediyesinin kurslarını ziyaret etti

Son dakika gündem haberine göre İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Van Büyükşehir Belediyesinin Hacıbekir Kültür Merkezini ziyaret ederek, gençlerle bir araya geldi.

VAN (İHA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Van Büyükşehir Belediyesinin Hacıbekir Kültür Merkezini ziyaret ederek, gençlerle bir araya geldi.

Gezi ve incelemelerde bulunmak üzere Van'a gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Büyükşehir Belediyesinin Hacıbekir Mahallesi Kültür Merkezini ziyaret etti. Bakan Soylu'ya Van Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez ve Genel Sekreter Mehmet Fatih Çelikel ve Daire Başkanları eşlik etti.

Merkezdeki kursları gezen Bakan Soylu, genç kursiyerlerle bir araya gelerek sohbet Etti, kurslar hakkında Vali Bilmez'den bilgi aldı. Müzik kursunda da bir süre vakit geçiren Bakan Soylu, kursiyerler tarafından seslendirilen şarkılara eşlik edip gençlerle bol bol hatıra fotoğrafları çektirdi.

(İHA)

Son dakika: İçişleri Bakanı Soylu, Van Büyükşehir Belediyesinin kurslarını ziyaret etti

Son dakika: İçişleri Bakanı Soylu, Van Büyükşehir Belediyesinin kurslarını ziyaret etti

Son dakika: İçişleri Bakanı Soylu, Van Büyükşehir Belediyesinin kurslarını ziyaret etti

Son dakika: İçişleri Bakanı Soylu, Van Büyükşehir Belediyesinin kurslarını ziyaret etti

Son dakika: İçişleri Bakanı Soylu, Van Büyükşehir Belediyesinin kurslarını ziyaret etti

Son dakika: İçişleri Bakanı Soylu, Van Büyükşehir Belediyesinin kurslarını ziyaret etti

Son dakika: İçişleri Bakanı Soylu, Van Büyükşehir Belediyesinin kurslarını ziyaret etti

Son dakika: İçişleri Bakanı Soylu, Van Büyükşehir Belediyesinin kurslarını ziyaret etti

Son dakika: İçişleri Bakanı Soylu, Van Büyükşehir Belediyesinin kurslarını ziyaret etti

Son dakika: İçişleri Bakanı Soylu, Van Büyükşehir Belediyesinin kurslarını ziyaret etti

İhlas Haber Ajansı / Güncel

Politika, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title