İçişleri Bakanı Soylu, Ukraynalı mevkidaşı Monastyrsky ile telefonda görüştü - Haberler

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İçişleri Bakanı Soylu, Ukraynalı mevkidaşı Monastyrsky ile telefonda görüştü

AA - Ömer Olcay - Güncel
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İçişleri Bakanı Soylu, Ukraynalı mevkidaşı Monastyrsky ile telefonda görüştü

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Ukrayna İçişleri Bakanı Denys Monastyrsky ile yaptığı görüşmede, insani yardım alanındaki iş birliği faaliyetlerinin değerlendirildiği bildirildi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Ukrayna İçişleri Bakanı Denys Monastyrsky ile yaptığı görüşmede, insani yardım alanındaki iş birliği faaliyetlerinin değerlendirildiği bildirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Bakanımız Sayın Süleyman Soylu ile Ukrayna İçişleri Bakanı Sayın Denys Monastyrsky arasındaki telefon görüşmesinde, insani yardım faaliyetleri ile iki ülke İçişleri Bakanlıkları arasındaki iş birliği faaliyetleri değerlendirildi." ifadelerine yer verildi.

AA / Ömer Olcay - Güncel

Togo Cumhuriyeti, Süleyman Soylu, Ukrayna, Güncel, Haberler

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