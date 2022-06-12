İçişleri Bakanı Soylu: "Tuşba'daki depremde, birkaç binada çatlağın dışında hiçbir problem yok" - Haberler

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İçişleri Bakanı Soylu: "Tuşba'daki depremde, birkaç binada çatlağın dışında hiçbir problem yok"

AA - Mehmet Tosun - Güncel
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İçişleri Bakanı Soylu: 'Tuşba'daki depremde, birkaç binada çatlağın dışında hiçbir problem yok'

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Van'ın Tuşba ilçesinde meydana gelen depremde, birkaç binada tespit edilen çatlağın dışında problem olmadığını bildirdi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Van'ın Tuşba ilçesinde meydana gelen depremde, birkaç binada tespit edilen çatlağın dışında problem olmadığını bildirdi.

Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, depremle ilgili Van Valisi Ozan Balcı ile görüştüğünü belirtti.

Bakan Soylu, Vali Balcı'nın, "tüm taramaların gerçekleştirildiğini, birkaç binada tespit edilen çatlağın dışında hiçbir problem olmadığını son bilgi olarak teyit ettiğini" aktardı.

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AA / Mehmet Tosun - Güncel

Süleyman Soylu Tuşba Balcı Van Güncel Haberler

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