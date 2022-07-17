İçişleri Bakanı Soylu, trafik denetimine katıldı Açıklaması

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kırıkkale'de trafik denetimine katıldı, bayram tatilinden dönüş yolundaki sürücü ve yolculara uyarılarda bulundu.

Bakan Soylu, İstanbul, Bolu, Ankara ve Kırıkkale'deki kara yolları üzerinde helikopterle havadan incelemede bulundu.

Daha sonra Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesi Ankara istikametindeki yolda, emniyet ve jandarma ekiplerinin bulunduğu trafik uygulama noktasına gelen Soylu, denetimlere ilişkin bilgi aldı.

Kontrol amacıyla durdurulan araçlardakilerle sohbet eden Soylu, sürücülere uyarılarda bulundu, araçlardaki çocuklara oyuncak ve şeker hediye etti.

Soylu, gazetecilere yaptığı açıklamada, bulundukları yolun 43 ilin geçiş güzergahı olduğuna dikkati çekerek, bu noktadan geçen araçların sayısının geçen bayramlara göre yüzde 50 oranında arttığını belirtti.

Bayram tatilinde, jandarma ve emniyet personeli tarafından yoğun denetim yapıldığını aktaran Soylu, bulundukları noktada bu süreçte ölümlü kaza meydana gelmediğini bildirdi.

Bakan Soylu, sürücülerden emniyet kemerlerini takmalarını isteyerek, "Sürücülerimizin hız limitlerine uymalarını buradan bir kez daha söylemek istiyoruz. Araç sürerken kesinlikle cep telefonuyla meşgul olmamaları, dikkatlerini dağıtmamaları gerektiğini ifade ediyoruz. Özellikle tır ve kamyon şoförleri yol kenarlarında, şeritlerin hemen yanında araç parkı yapıyorlar. Bu ölümcül bir hatadır, bu ölümcül hatayı yapmamalarını istirham ediyoruz." uyarısında bulundu.

Uzun yolculukların dinlenme gerektirdiğine işaret eden Soylu, sürücülerin 2 saatte bir 10 dakika mola vermesinin önemini vurguladı.

"İnşallah sıfır rakamına hep birlikte ulaşacağız"

Soylu, son 10 yıldaki 9-10 günlük bayram tatillerinde meydana gelen trafik kazalarında, günde 15 olan ölüm ortalamasının bu bayram 7'ye düştüğünü belirterek, şunları kaydetti:

"Hem sürücülerimizin dikkati hem arkadaşlarımızın denetlemeleri, trafik polisleri ve jandarmalarımızın, valilerimizin, kaymakamlarımızın, özellikle kara yolları ekiplerinin bu konuda ortaya koyduğu hassasiyetler çerçevesinde hep birlikte önemli tedbirler alındı. Bu tedbirlerin neticesinde gerek geçen yılla bu yıl gerek son 10 yıl ortalamalarında önemli bir azalma sağlandı. Nihai hedef, sıfır rakamıdır, inşallah sıfır rakamına hep birlikte ulaşacağız."

Yaya ölümlerini önlemek için de tedbirler aldıklarını anlatan Soylu, "Bu yıl bayram süresince 6 yaya, 8 motosikletli ölümü var. Şu ana kadar da toplam 64 ölüm var. İnşallah gece yarısına kadar da artmaz." dedi.

Süleyman Soylu, bayram tatili boyunca 210 bin personelin sahada görev yaptığını ifade ederek, bayramda görev başında olan tüm emniyet ve jandarma personele teşekkür etti.

Bakan Soylu'ya Bakan Yardımcısı Tayyip Sabri Erdil ile Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanı Mehmet Yavuz da eşlik etti.