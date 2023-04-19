'İçişleri Bakanı Soylu, Trabzonlular ve Bulgar Türkleriyle buluştu' başlıklı haberimizin başlığı ve 2. paragrafında yer alan 'Bulgar Türkleriyle'...

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "14 Mayıs bu ülkenin gelecek seçimidir. Bugüne kadarki kazanımların bir günde birileri tarafından heba edilmesinin ya da Türkiye'nin yeni yüzyılının önünün açılması seçimidir. 14 Mayıs bizim gelecek nesillerimizin, aynı zamanda Doğu Akdeniz'de enerjiyle buluşmamızın seçimidir." dedi.

İstanbul 2. Bölge'den AK Parti milletvekili adayı olan Soylu, seçim çalışmaları kapsamında Bayrampaşa'da Trabzonlularla, Fatih'te Bulgaristan Türkleriyle, Bahçelievler'de gençler ve parti teşkilatlarıyla buluştu.

Soylu, programına Bayrampaşa Trabzonlular Derneği'nde iftar programına katılarak başladı.

Bayrampaşa'daki programın ardından Fatih'e geçen Bakan Soylu, Fatih'te bir otelde Bulgaristan Türkleri Kültür ve Hizmet Derneği tarafından düzenlenen iftar programında konuştu.

Konuşmasına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını ve Ramazan Bayramı tebriklerini ileterek başlayan Soylu, kendisini de göçmenlerle birlikte büyüdüğünü, kültürel çeşitlilikten gurur duyduğunu söyledi.

Soylu, Türkiye'nin zor zamanlarda ihtiyaç sahiplerine kucak açtığını belirterek, "Kim hangi sıkıntıyla karşılaşırsa Anadolu onların yuvasıdır, Anadolu onların evidir, bahçesidir. Tarih boyunca böyle oldu. Bundan böyle de böyle olacak." diye konuştu.

Balkanlar'a yaptığı ziyaretlerdeki izlenimlerini anlatan Soylu, şöyle devam etti:

"Balkanlara Sayın Cumhurbaşkanı'mızla birlikte çok gittik. Cumhurbaşkanı'mıza Balkanlar'da büyük bir itibar var. Her yerinde. Sırbistan, Arnavutluk, Bosna Hersek, Kosova tüm ülkelere kadar. Balkanlar'da Türkiye, hiç istismar etmeden orada başvurulan, sıkıntıda el uzatılan ülke olmaya Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde devam ediyor."

Bulgaristan'la ilişkilerin son yıllarda en iyi dönemini yaşadığını belirten Soylu, bu ülkeyle birlikte Revze Deresi üzerinde ortak bir köprü projesine başlayacaklarını kaydetti.

İçişleri Bakanı Soylu, Türkiye'nin dünya siyasetinde seyirci ülke olmaktan çıkarak, aktif rol oynadığını anlattı.

Türkiye'nin birçok alanda devrim niteliğinde projeler gerçekleştirdiğini dile getiren Soylu, "Şimdi bambaşka bir tablo içindeyiz. Bunu söylediğim için beni bağışlayın. Eskiden ABD büyükelçileri konuştuğunda Türkiye'deki yöneticilerin azaları titrerdi acaba ne olacak diye. Özür diliyorum ama şimdi ABD Başkanı'nı Türkiye'de kimse sallamıyor." ifadelerini kullandı.

Soylu, Akdeniz'i saran yangınlar, depremler, Kovid-19 dönemi ve 15 Temmuz gibi tüm afet ve siyasi krizlerde Türkiye'nin tam not aldığını belirterek, çalışmalara aralıksız devam edeceklerini kaydetti.

"Deprem sonrası yardımlarda aralıksız çalışıyoruz"

Bakan Soylu, Fatih'teki iftar programının ardından AK Parti Bahçelievler İlçe Başkanlığına geçerek gençlerle ve partililerle buluştu.

Soylu, Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır'ın ev sahipliğinde gerçekleşen buluşmada, "Bahçelievler teşkilatının sesi sadece bu salondan gelmiyor. Ankara'da Bahçelievler teşkilatının yapmış olduğu çalışmaları herkes gıptayla izliyor. Biz de bunun heyecanını hissediyoruz." şeklinde konuştu.

Depremin ardından çok iyi çalışıldığın söyleyen Soylu, "Oradaki insanları yalnız bırakmadık. Onları sıcak yuvalarına sokana kadar da Cumhurbaşkanı'mızın ortaya koyduğu iradeyle birlikte orada olacağız. Onları yalnız bırakmayacağız." dedi.

Soylu, deprem sonrası yapılan yardımlara da değinerek, "1 milyon 750 bin haneye 10 bin lira yatırıldı. Yaklaşık 435 bin haneye 15 bin liralık taşınma yardımı yapıldı. 40 bin hayatını kaybedenlerin yakınlarına yardım yapıldı. Önümüzdeki hafta kiralar ödenmeye başlayacak. Ne gerekiyorsa devletimiz yerine getiriyor, milletine elini uzatıyor." bilgilerini paylaştı.

Türkiye'nin hem içerde hem uluslararası arenada güçlendiğini vurgulayan Bakan Soylu, "Doğu Akdeniz'e kimsenin burnunu sokmazlar, biz orada bugün enerji arıyoruz. Kapalı Maraş'ı açık Maraş haline getirdik. Yıllardır göğsümüze saplanan Karabağ, Allah'ın izniyle Azerbaycanlı kardeşlerimizle birlikte nasıl adım atılırmış tüm dünyaya gösterdik." dedi.

İçişleri Bakanı Soylu, Türkiye'nin dünya siyasetinde daha etkin bir rol oynaması için tüm alanlarda aralıksız çalışma yürüttüklerini söyledi.

Soylu, yaklaşan seçimlerin önemine ilişkin de "14 Mayıs bu ülkenin gelecek seçimidir. Bugüne kadarki kazanımların bir günde birileri tarafından heba edilmesinin ya da Türkiye'nin yeni yüzyılının önünün açılması seçimidir. 14 Mayıs bizim gelecek nesillerimizin, aynı zamanda Doğu Akdeniz'de enerjiyle buluşmamızın seçimidir." değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Soylu, buradaki programlarının ardından sahur için gençlerle ve partililerle buluşacak.