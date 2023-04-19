İçişleri Bakanı Soylu, Sultangazi'de STK temsilcileriyle buluşmasında konuştu Açıklaması

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye'de geçmişte polis arabalarına mazot ve benzin bulunamadığını belirterek, "Şimdi polisin dünyada hiç olmayan Atak helikopteri var, hücum helikopteri var. Polisin İHA'sı var, SİHA'sı var, her şeyi var." dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye'de geçmişte polis arabalarına mazot ve benzin bulunamadığını belirterek, "Şimdi polisin dünyada hiç olmayan Atak helikopteri var, hücum helikopteri var. Polisin İHA'sı var, SİHA'sı var, her şeyi var." dedi.

Bakan Soylu, AK Parti Sultangazi İlçe Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılışının ardından esnaf ziyaretinde bulundu.

Ardından Sultangazi Belediyesi Nikah Salonu'nda sivil toplum kuruluşlarının (STK) temsilcileriyle bir araya gelen Soylu, burada konuşma yaptı.

Sultangazi'deki anılarını ve ilçenin gelişimini anlatan Soylu, 1990'lı yıllarda Melahat Öztoprak Okulu'nu yapmak için çok uğraş verdiklerini dile getirdi.

Soylu, Türkiye'nin büyük projelerinin engellenmeye çalışıldığını ancak her şeye rağmen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul ve Türkiye'ye büyük hizmetler yaptığını aktararak, "İsterseniz Marmaray'ı, Avrasya Tüneli'ni İstanbul'dan bir çıkarmış olalım. İstanbul Havalimanı'nı kapatalım, tekrar Yeşilköy Atatürk Havalimanı'na dönelim. Avcılar tepeden Zincirlikuyu'ya kadar İstanbul'un trafiği kilit olur. Tayyip Erdoğan İstanbul'un trafik yoğunluğunu ve yaşam yoğunluğunu bu tarafa attı." diye konuştu.

Erdoğan'ın, tır, kamyon ve otobüslerin trafik yoğunluğunu dağıtmak için Kuzey Marmara Otoyolu'nu yaptırdığını vurgulayan Soylu, şöyle devam etti:

"Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü yaptırmamak için Gezi olaylarında kıyameti kopardılar. 'Nükleer santrali, İzmir-İstanbul otobanını istemiyoruz' dediler. 'Avrasya Tüneli'ni yapamazsınız, Marmaray'ı istemiyoruz' dediler. Her birinin kendi adına bir anlamı var. İstanbul Havalimanı bizim bölgemizin ortası. Orta Asya, Balkanlar ve Avrupa'nın en büyük hava istasyonunu istemiyorlar. Bugün Avrupa peşinden gidiyor. Mersin'deki nükleer santralde enerji üreteceğiz. Elin adamına elimizi açmayacağız. Kendi enerjimiz kendimize yetecek. Cari açığımız azalacak, istemiyorlar. Yavuz Sultan Selim Köprüsü sadece arabaların geçtiği köprü olmayacak. Aynı zamanda trenin de geçtiği köprü olacak. 'Modern İpek Yolu' diye tarif ettiğimiz, Çin'den Batı'ya kadar tamamlanan büyük bir köprü oluşturacak, 'istemiyoruz' dediler. Marmaray'ı zaten istemiyorlar. Hiçbir şeyi istemiyorlar. Bundan iki gün önce Cumhurbaşkanımızın açtığı İstanbul Finans Merkezi'ni de istemediler."

"İktidar, muhalefet hiç kimsenin parasını kesmiyoruz"

İçişleri Bakanı Soylu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ortaya koyduğu iradeyle, çalışkanlıkla ve eserlerle İstanbul'un tıkanmasını, kentin üretim ve eğitim merkezi olmaktan uzaklaşmasını engellediğini söyledi.

Dört yıldır İstanbul'u yönetenlerde ise bunların binde birinin yapılabildiği bir anlayışın görülmediğini belirten Soylu, "Biz 'muhalefetteyiz' diyor. Biz iktidar, muhalefet hiç kimsenin parasını kesmiyoruz. Konya Belediyesi ne alıyorsa Bursa Belediyesi nüfus başına ne alıyorsa, o da onu alıyor ki İstanbul vergiden en çok gelir elde eden şehirdir. Yüzlerce milyar lira para alıyor. Evliya Çelebi eğer devrimizde yaşamış olsaydı seyahatlerinden vazgeçerdi. Seyahatname yazıyor, biliyorsunuz. Bakar görürdü ki 'İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı benden daha çok seyahat ediyor bari o yazıversin bunları, ben yazmayım' derdi." ifadelerini kullandı.

"Bu ülkenin polis arabaları mazot bulamıyordu"

Bozulan belediye otobüslerini ittirmekten İstanbullunun kas gücünün arttığını, bakıma alındığı gerekçesiyle durdurulan elektrikli yürüyen merdivenlerin çalışmadığını aktaran Soylu, "Beni bağışlayın. Cenabıallah İstanbul'a hizmet etmeyi adama nasip eder, insana nasip. O bir nasip meselesidir. Çünkü bu şehir Peygamber Efendimiz tarafından ona hizmet edenlerle onu fethedenlerin müjdelendiği şehirdir." dedi.

Bakan Soylu, salgının yaşandığı zor günlerde 5 yıldızlı otellerle aynı ayarda şehir hastaneleri yapılırken CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Şehir hastaneleri istemiyoruz, israftır." dediğini aktardı.

AK Parti iktidarından önce hastanelerde ilaç kuyruğunda ölenlerin olduğuna dikkati çeken Soylu, "Bunları yaşadık. Şimdi Türkiye'de 5 yıldızlı şehir hastaneleri yapılıyor ve yapılmaya devam edilecek. Ben İçişleri Bakanı'yım. Bu ülkenin polis arabaları mazot, benzin bulamıyordu. Şimdi polisin dünyada hiç olmayan Atak helikopteri var, hücum helikopteri var. Polisin İHA'sı var, SİHA'sı var, her şeyi var. Teknolojik olarak her şeyi var." diye konuştu.

"Bu memleket, üzerindeki bütün baskıları Tayyip Erdoğan döneminde kaldırdı"

"Kılıçdaroğlu'na 3 tane koyun versen kaybeder. Koyunlar akşam ahırlarını bulur da Kılıçdaroğlu evin yolunu bulamaz." diyen Soylu, şunları kaydetti:

"Kim dünyada 'Ben demokratım' diyorsa Tayyip Erdoğan ondan daha fazla demokrattır. Kim 'Ben özgürlükçüyüm' diyorsa Tayyip Erdoğan onlardan daha fazla özgürlükçüdür. Kim 'Ben insan haklarını savunuyorum' diyorsa Tayyip Erdoğan onlardan daha fazla insan haklarını savunuyordur. Bu memleket, üzerindeki bütün baskıları Tayyip Erdoğan döneminde kaldırdı."???????