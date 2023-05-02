İçişleri Bakanı Soylu, Sarıyer Mahalle Buluşması'nda konuştu Açıklaması

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Jandarma Astsubay Üstçavuş Mehmet Gündüz'ü şehit eden teröristin etkisiz hale getirildiğini belirterek, "Cumhuriyet'in 100. yılında, 29 Ekim 2023 tarihinde Allah'ın izniyle, bu milletin desteğiyle beraber, bu ülkenin dağlarında bir tek terörist bırakmayacağız." dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Jandarma Astsubay Üstçavuş Mehmet Gündüz'ü şehit eden teröristin etkisiz hale getirildiğini belirterek, "Cumhuriyet'in 100. yılında, 29 Ekim 2023 tarihinde Allah'ın izniyle, bu milletin desteğiyle beraber, bu ülkenin dağlarında bir tek terörist bırakmayacağız." dedi.

Sarıyer, Ferahevler'deki Mahalle Buluşması'na katılan AK Parti İstanbul 2. Bölge milletvekili adayı Soylu, konuşmasının başında sürdürülen bir operasyonla ilgili bilgi verdi.

Bakan Soylu, "Bundan 3 gün önce yaptığımız bir operasyonda Tokatlı bir evladımız, Mehmet'imiz şehit olmuştu. Biliyorsunuz, 86 tane kaldı, Mardin'de de 11 tane var terörist. Biraz önce Jandarma Genel Komutanımız ve Mardin Valimizle görüştüm. Evladımızın kanı yerde kalmadı. Evlatlarımız intikamını aldılar. Onu şehit eden, biraz sonra sarı torbaya girer. Hem de evladımızı şehit ettiği silahıyla beraber yakalandı ve sarı torbaya girecek halde." dedi.

Bu haberi vermek için şehidin eşini de arayıp, tekrar başsağlığı dilediğini anlatan Soylu, şehit eşinin ise "3-4 gündür kendi kendimi yiyorum. Allah razı olsun. Biraz gönlüm ferahladı." dediğini aktardı.

Bakan Soylu, "Hiç endişe etmeyin. Türkiye Cumhuriyeti Devleti büyük bir devlettir. Son söyleyeceğimi size şu anda söyleyeyim. Bu ülkenin dağlarında 86'ydı. 85 terörist kaldı. Şimdi operasyon devam ediyor. İnşallah, 1-2 güne kadar oradan yine bir haber vereceğiz. Cumhuriyet'in 100. yılında, 29 Ekim 2023 tarihinde Allah'ın izniyle, bu milletin desteğiyle beraber, bu ülkenin dağlarında bir tek terörist bırakmayacağız." diye konuştu.

12 yıldır Türkiye'nin büyük badirelerden geçtiğini söyleyen Soylu, "Üst üste saydığımız zaman bütün bunlara nazaran nasıl ayakta kalmışız diye insanın kendisine sorası geliyor." ifadesini kullandı.

Soylu, "Biz PKK'nın canına ot tıkadık. Biz sadece onları kendi sınırlarımız içerisinden değil, Suriye'den ve Irak'tan temizlemezsek namerdiz." dedi.

Terörle olduğu gibi uyuşturucuyla da aynı kararlılıkla mücadele ettiklerini vurgulayan Soylu, bu konuda mağduriyet yaşayan ailelere, "Buradan Süleyman Soylu olarak söz veriyorum. Teröre nasıl diz çöktürdüysek, aynen uyuşturucuya da öyle diz çöktürmezsek namerdiz. Bize güvenin ve itimat edin." diye seslendi.

Togg, gelin arabası oldu

Bakan Soylu'nun konuşmasının ardından alandaki platformda Merve Kaymak ve Barış Tekeş çiftinin nikahı kıyıldı. Soylu'nun Togg marka makam aracı, gelin arabası olarak kullanıldı.