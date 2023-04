İçişleri Bakanı Soylu, Sarıyer'de vatandaşlarla bayramlaştı Açıklaması

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yeni Altay tankına ilişkin, "Bugün tank işi önemli bir iştir. Yıllardan beri biz bunu yapmak istedik. İlk önce motorunu kestiler, 'Vermeyiz.' dediler. Birtakım parçalarını kestiler, 'Vermeyiz.' dediler. Şimdi yerli ve milli -Allah'a hamdolsun- tankımızı yapıyoruz." dedi.

AK Parti İstanbul Milletvekili adayı Soylu, Sarıyer Bahçeköy Meydanı'nda mahalle sakinleriyle bir araya geldiği programda yaptığı konuşmada, vatandaşların Ramazan Bayramı'nı kutladı.

Vatandaşlara selamlarını ilettiği Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın millete her gün yeni bir müjde verdiğine dikkati çeken Soylu, "O müjde verdikçe de Kılıçdaroğlu'nun başı dönüyor. 'Biz emekliye 7 bin 500 lira vereceğiz.' dediğimiz zaman Kılıçdaroğlu, 'Ben 15 bin lira vereceğim.' dedi, doğru mu? Ama 'Biz terörü bitireceğiz.' dediğimiz zaman ağzını bıçak açmıyor. Biz Togg otomobilini yaptık. Mübarek sende de ki 'Ben de uçak yapacağım. Ben iki tane Togg otomobili yapacağım.' Onun gelişmeye yönelik herhangi bir şeyi yok." diye konuştu.

Bakan Soylu, muhalefetin Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ne, İstanbul Havalimanı'na, Avrasya Tüneli'ne, Marmaray'a, Osmangazi Köprüsü'ne, Kuzey Marmara Otoyolu'na karşı çıktığını ancak Erdoğan'ın bunlara teslim olmadığını söyledi.

Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde yaptığı operasyonlara değinen, harekat emrinin ardından Amerika'nın, Kanada'nın, Almanya'nın, İsveç'in ambargo koyduğunu anlatan Soylu, terörle mücadelede kullanmak için bu ülkelerden daha iyi kamera ve mühimmat yaptıklarını kaydetti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün Türkiye tarihinin önemli bir gelişmesine daha imza attığına işaret eden Soylu, şöyle konuştu:

"Bugün de -Allah'a hamdolsun- Tayyip Erdoğan şimdi açacak, Almanya'dan daha iyi tank yaptık. Şimdi ne zamanı? Oh çekmek zamanı, değil mi? Kötü komşu insanı mal sahibi yapar, doğru mu? Bizi mal sahibi yaptılar. Ne mal sahipleri yaptılar? Dünyanın en iyi İHA'sını üretiyoruz, yetiştiremiyoruz. Dünyanın en iyisi SİHA'sını üretiyoruz, yetiştiremiyoruz. Kızılelma'mızı yaptık. Hürkuş'umuzu yaptık. Genel maksat helikopterlerimizi yaptık, yerli, milli motorumuzla yaptık. TCG Anadolu, on binlerce İstanbullu gezmek için sırada bekliyor. Öyle bir gemi ki savaş gemisi, uçak gemisi, SİHA gemisi, İHA gemisi, içinde her şey ama her şey var. Bugün tank işi önemli bir iştir. Yıllardan beri biz bunu yapmak istedik. İlk önce motorunu kestiler, 'Vermeyiz.' dediler. Birtakım parçalarını kestiler, 'Vermeyiz.' dediler. Şimdi yerli ve milli -Allah'a hamdolsun- tankımızı yapıyoruz."

"Şehitlerimizin hakkını hiçbir kimseye yedirtmememiz lazım"

"Amerika yüreğimizde terör devleti kurmak istiyor mu? Bu terör devletini kime kurdurmak istiyor? PKK'ya, PYD'ye, değil mi?" diye soran Soylu, bunu Türkiye'nin engellediğini belirtti.

Türkiye'nin operasyonlara devam etmesi ve Hakurk'tan Afrin'e kadar güvenli bölge oluşturması için Meclis'ten istedikleri tezkereye Kılıçdaroğlu'nun "hayır" oyu verdiğini anlatan Soylu, "Niçin verdi? Çünkü orada bir terör devleti kurulması onların işine geliyor da onun için. Anlaşmaları onun için." dedi.

Cumhurbaşkanlığı adaylıklarına değinen Soylu, "HDP'nin bugün resmi bir adayı var mı? Peki, Kandil kimin için kampanya yapıyor? PKK, kim için kampanya yapıyor? Neredeyse Kılıçdaroğlu'nun milletvekili adaylarından daha fazla çalışıyorlar. Her gün bir beyanat veriyorlar. PKK, Kandil'dekilerin bir seçim otobüslerine binip gezmedikleri kaldı. Peki orada "hayır" oyu verdiği tezkere kimin işine yarayacak? PKK'nın işine yarayacak." ifadelerini kullandı.

Bakan Soylu, birçok şehit cenazesine katıldığını vurgulayarak, "Eğer bugün Türkiye'de dağlarda 86 terörist kalmışsa bu ülkenin doğu ve güneydoğusunda huzur, sükun varsa bu ülkenin 81 vilayetinde insanlar bayramını huzurlu bir şekilde geçirebiliyorsa o evlatlarımızın hakkını hiçbir kimseye yedirtmememiz lazım." diye konuştu.

Bu ülkenin temelinin aile olduğunun altını çizen Soylu, bu aileyi ortadan kaldırmak isteyenin ABD ve Avrupa olduğunu ve Türkiye'yi işlediklerini dile getirdi.

"Çocuklarımızı teslim etmeyiz"

Bakan Soylu, uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadeleye işaret ederek, "Hiç merak etmeyin, enselerindeyiz, teröriste nasıl muamele ediyorsak uyuşturucu satıcısına da baronuna da aynı muameleyi yapıyoruz, yapmaya devam edeceğiz. Çocuklarımızı teslim etmeyiz." dedi.

Bir annenin kendisine "Çocuğumu hastaneye yatırmak istiyorum ama kendisi kabul etmiyor." dediğini aktaran Soylu, yeni bir kanun çıkardıklarını, doktor raporuyla beraber mahkemenin 48 saatte karar vermek zorunda kalacağını, kimyasal sentetiklere yönelik ceza tabanını 10 yıldan 15'e çıkarttıklarını kaydetti.

Rehabilitasyon ve tedavi görülebilecek yeni cezaevleri yapmaya başladıklarını, onları cezaevlerinde de uyuşturucudan uzak tutmaya yönelik kanun çıkardıklarını dile getiren Soylu, ayrıca Sağlık Bakanlığıyla Türkiye'de "bahar merkezleri" olarak adlandırdıkları 30'dan fazla rehabilitasyon merkezi kuracaklarını bildirdi.

Bakan Soylu, uyuşturucu kullananların geçen yıldan bu yana yüzde 8 civarında azaldığını sözlerine ekledi.