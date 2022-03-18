İçişleri Bakanı Soylu, San Marinolu Bakan Ciavatta ile görüştü - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İçişleri Bakanı Soylu, San Marinolu Bakan Ciavatta ile görüştü

AA - Kerem Alp Eren Kaya - Güncel
 - Güncelleme:

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, San Marino Cumhuriyeti Sağlık ve Sosyal Güvenlik, Refah ve Sosyal İşler, Siyasi İşler, Fırsat Eşitliği ve Teknolojik İnovasyon Bakanı Roberto Ciavatta ile bir araya geldi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, San Marino Cumhuriyeti Sağlık ve Sosyal Güvenlik, Refah ve Sosyal İşler, Siyasi İşler, Fırsat Eşitliği ve Teknolojik İnovasyon Bakanı Roberto Ciavatta ile bir araya geldi.

Sarıyer Vilayetler Evi'nde yapılan görüşmede; göç, siber suçlarla mücadele ve güncel gelişmelerle ilgili Türkiye'nin mücadele ve deneyimleri ele alındı.

İçişleri Bakanı Soylu, San Marinolu Bakan Ciavatta ile görüştü

İçişleri Bakanı Soylu, San Marinolu Bakan Ciavatta ile görüştü

İçişleri Bakanı Soylu, San Marinolu Bakan Ciavatta ile görüştü

AA / Kerem Alp Eren Kaya - Güncel

Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title