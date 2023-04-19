İçişleri Bakanı Soylu sahurda vatandaşlarla buluştu Açıklaması

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "14 Mayıs'ta sadece ana muhalefetin ve diğer muhalefetin ağzı kapatılmayacak, Allah'ın izniyle Amerika'nın da Avrupa'nın da bütün kötülüklerin de ağzı kapanacak.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, " 14 Mayıs'ta sadece ana muhalefetin ve diğer muhalefetin ağzı kapatılmayacak, Allah'ın izniyle Amerika'nın da Avrupa'nın da bütün kötülüklerin de ağzı kapanacak. 50 gramlık oy pusulaları kendilerini dünyanın en güçlüsü zannedenlere demokrasinin aslen ne olduğunu, onların demokrasiden bir şey anlamadığını gösterecek. "dedi.

İstanbul 2. Bölge'den AK Parti milletvekili adayı olan Soylu, seçim çalışmaları kapsamında Bahçelievler'de vatandaşlar ve partililerle buluştu.

Soylu iftar sonrası AK Parti Bahçelievler İlçe Başkanlığı ziyaretinin ardından bir kafede vatandaşlarla buluşarak bir süre sohbet etti.

Bakan Soylu burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin 2023 için oluşturulan hedeflerin önemli bir bölümüne ulaşıldığını, seçim sonrasında tüm sözlerin gerçekleşeceğini kaydetti.

Türkiye yüzyılında tüm projelere daha da hız vereceklerini söyleyen Soylu, " Türkiye'nin yapacağı çok iş var. Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye'nin yüzyılı için yapacağı çok iş var. Milletimizin yapacağı çok iş var. Onun için 25-26 gün kaldı. Çok çalışmalıyız. Çok gayret göstermeliyiz. Milletimize 21 yıldır hangi devrimleri yaptığımızı anlatmalıyız, bu ülkede nelerin olmadığını, nelerin başarılı olamazsın dediklerini, siz yapamazsınız dediklerini. Ama geriye doğru baktığımızda dava arkadaşlarımızın milletimizin iradesiyle biz yaparız Allah'ın izniyle, gerçekleştiririz diyerek ortaya koydunuz. "diye konuştu.

İçişleri Bakın Soylu şöyle devam etti:

"Cumhuriyetin 100. yılında 29 Ekim 2023'te bu ülkenin dağlarında bir tek terörist kalmayacaktır, kalmayacaktır, kalmayacaktır. Bugün ülkemin her tarafında huzur, birlik ve kardeşlik var çok şükür. Bunu sağlamaya devam edeceğiz. Siyasi, ekonomik, güvenlik istikrarımızı sağlamaya devam edeceğiz. Bu 50 gramlık oy pusulasıyla olacak. "

1 yıl sonra 300 binden fazla kalıcı konut depremzedelerle buluşacak

İçişleri Bakanı Soylu, buradaki konuşmasının ardından sahur için Bahçelievler'de Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır'ın ev sahipliğinde başka bir kafeye geçerek vatandaşlarla buluştu.

Soylu, burada yaptığı konuşmada milletin kalbini kazanmak için milletin değerlerine saygı gösterip korumak gerektiğini belirterek, "Amerika'nın çocuğu olmayın bu ülkenin çocuğu olun bir kere. Bu milletin çocuğu olmak için bu milletin temel değerlerine sahip çıkıp LGBT gibi sapkın anlayışlarla aile yapımızı ortadan kaldırmak için çaba sarf etmeyeceksiniz. Bu milletin çocuğu olmak için elin büyükelçisinin masasına gidip onun talimatlarını alıp, onun üzerine siyaset bina etmeyeceksiniz. Bu milletin çocuğu olmak için ömrünüzde bir kere 28 Şubat'ta, 15 Temmuz'da yaptığınız gibi millet düşmanı olmayacaksınız. "ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanı Soylu, 14 Mayıs seçimlerinin tarihi bir öneme sahip olduğunu belirterek şöyle devam etti:

"14 Mayıs'ta sadece ana muhalefetin ve diğer muhalefetin ağzı kapatılmayacak, Allah'ın izniyle Amerika'nın da Avrupa'nın da bütün kötülüklerin de ağzı kapanacak. 50 gramlık oy pusulaların kendilerini dünyanın en güçlüsü zannedenlere demokrasinin aslen ne olduğunu, onların demokrasiden bir şey anlamadığını gösterecek. "

Türkiye'nin gerçekleştirdiği devrimsel projelerle kendini kanıtladığını söyleyen Soylu, 2023 sonrasında yeni ve daha güzel bir dönemin başlayacağını kaydetti.

Soylu, Türkiye'nin Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yaptığı çalışmalarla halk ve devlet olarak dünyaya örnek olduğunu belirterek, "Şimdi kalıcı konutlar yapılmaya başlandı. İnşallah önümüzdeki günlerde birkaç numunesi olacak ve inşallah göreceksiniz dünyada hiçbir ülkenin yapamadığını Türkiye yapacak ve bir yıl içinde Recep Tayyip Erdoğan ne söylediyse yapmış ise 300 bini aşkın kalıca konut depremzede kardeşlerimizle buluşacak. "diye konuştu.

Soylu konuşmaların ardından kendi kullandığı TOGG ile birlikte ayrıldı.