Üye Girişi
Haberi Paylaş

İçişleri Bakanı Soylu: "(Polislerin iki şark hizmeti) Bunu bir şarka indirebilir veya iki şarkı birleştirip bir sene azaltabiliriz. Bu, terörle...

Güncel Haberler

İçişleri Bakanı Soylu: '(Polislerin iki şark hizmeti) Bunu bir şarka indirebilir veya iki şarkı birleştirip bir sene azaltabiliriz. Bu, terörle...

İçişleri Bakanı Soylu: "(Polislerin iki şark hizmeti) Bunu bir şarka indirebilir veya iki şarkı birleştirip bir sene azaltabiliriz. Bu, terörle mücadeledeki ihtiyaca bağlı."

İçişleri Bakanı Soylu: "(Polislerin iki şark hizmeti) Bunu bir şarka indirebilir veya iki şarkı birleştirip bir sene azaltabiliriz. Bu, terörle mücadeledeki ihtiyaca bağlı."

Kaynak: AA / Güncel

Süleyman Soylu Güncel Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title