İçişleri Bakanı Soylu: "(Polislerin iki şark hizmeti) Bunu bir şarka indirebilir veya iki şarkı birleştirip bir sene azaltabiliriz. Bu, terörle...
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İçişleri Bakanı Soylu: "(Polislerin iki şark hizmeti) Bunu bir şarka indirebilir veya iki şarkı birleştirip bir sene azaltabiliriz. Bu, terörle mücadeledeki ihtiyaca bağlı."
İçişleri Bakanı Soylu: "(Polislerin iki şark hizmeti) Bunu bir şarka indirebilir veya iki şarkı birleştirip bir sene azaltabiliriz. Bu, terörle mücadeledeki ihtiyaca bağlı."
Kaynak: AA / Güncel