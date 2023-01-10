İçişleri Bakanı Soylu: "(Polislerin iki şark hizmeti) Bunu bir şarka indirebilir veya iki şarkı birleştirip bir sene azaltabiliriz. Bu, terörle... Güncel Haberler İçişleri Bakanı Soylu: "(Polislerin iki şark hizmeti) Bunu bir şarka indirebilir veya iki şarkı birleştirip bir sene azaltabiliriz. Bu, terörle mücadeledeki ihtiyaca bağlı." İçişleri Bakanı Soylu: "(Polislerin iki şark hizmeti) Bunu bir şarka indirebilir veya iki şarkı birleştirip bir sene azaltabiliriz. Bu, terörle mücadeledeki ihtiyaca bağlı." Kaynak: AA / Güncel Süleyman Soylu Güncel Haberler

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