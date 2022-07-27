İçişleri Bakanı Soylu Polis İntiharı Önergesini Yanıtladı: ''Nöbetçi Psikolog Uygulamasına Geçilerek Telefon Üzerinden Destek Hizmeti Verilmeye...

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, polis intiharlarını soran İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'a, intihar eden personelin aileleri ile görüşülerek psikolojik destek verildiği, polis intiharları soruşturmalarının adli ve idari süreç içerisinde yürütüldüğü yanıtını verdi. İntiharların nedeni ve neden son bulmadığına yönelik soruyu yanıtsız bırakan Soylu, "30.03.2020 tarihi itibari ile 'Psikolojik Danışma Hattı' ve 'Nöbetçi Psikolog' uygulamasına geçilerek telefon üzerinden psikolojik destek hizmeti verilmeye başlanmıştır" dedi.

Polis intiharlarını ocak ayında TBMM gündemine taşıyan İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya soru önergesi yöneltmişti. Bakan Soylu, polis intihar vakalarının neden son bulmadığı ve bu intiharların sebeplerinin neler olduğuna yönelik soruya, "soru önergesinde bahsi geçen polis intiharlarına ilişkin soruşturmalar, adli ve idari süreç içerisinde yürütülmektedir" yanıtını verdi.

İçişleri Bakanı Soylu'nun yanıtı şöyle:

"Yaşam hakkı, kişinin sahip olduğu ve doğuştan getirdiği, diğer tüm hak ve özgürlüklerini kullanabilmesini sağlayan en temel haktır. Bu temel hak Anayasanın 17'nci maddesinde 'Herkes, yaşama, maddi ve manevi varlığını koruma ve geliştirme hakkına sahiptir.' şeklinde hüküm altına alınmıştır. Ayrıca yaşam hakkı İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesiyle de güvence altına alınmıştır.

Personel memnuniyetinin en üst seviyede sağlanabilmesi amacıyla 21/02/2020 tarihinde 'Personelin Moral ve Motivasyonu' konulu 2020/9 No'lu Bakanlık Genelgesi yayımlanmıştır. Bu kapsamda iletişim ve iletişim teknikleri, stres yönetimi, öfke kontrolü, kaygı ile baş etme yöntemleri, aile ilişkileri ve çocuk, geleceği planlama, grup eğitimleri, kendine güveni geliştirme, ruh sağlığı bozuklukları, bağımlılıklar, bütçe planlaması, ergenlik ve sınav kaygısı, intihar ve intiharı önleme, polis alt kültürü, problem çözme teknikleri, Rehberlik ve Psikolojik Danışma Birimleri tanıtımı ve oryantasyon, travma sonrası stres bozuklukları, zaman yönetimi, iyi oluş kaynaklarının güçlendirilmesi vb. konularında eğitim faaliyeti düzenlenmiştir.

Emniyet Teşkilatı bünyesinde görevli psikologlarca intihar eden personelin aile üyeleri ve yakınları ile mutlaka görüşme yapılmakta ve talep etmeleri halinde psikolojik destek hizmeti sağlanmaktadır.

"NÖBETÇİ PSİKOLOG UYGULAMASINA GEÇİLEREK TELEFON ÜZERİNDEN DESTEK HİZMETİ VERİLMEYE BAŞLANMIŞTIR"

30.03.2020 tarihi itibari ile 'Psikolojik Danışma Hattı' ve 'Nöbetçi Psikolog' uygulamasına geçilerek telefon üzerinden psikolojik destek hizmeti verilmeye başlanmıştır.

PSİKOLOGLA YILDA BİR ZORUNLU GÖRÜŞME

Tüm personelin her yıl en az bir defa Rehberlik ve Psikolojik Danışma Büro Amirliklerinde görevli Psikologlar ile zorunlu bireysel görüşmeye katılması sağlanarak "Öğren — Fark Et — Yardım Et" projesi uygulamaya konulmuştur.

Kamu görevlilerinin ve emeklilerin aylık, ödenek ve diğer özlük işleri Kanunlarla düzenlenmektedir. Ayrıca; soru önergesinde bahsi geçen polis intiharlarına ilişkin soruşturmalar, adli ve idari süreç içerisinde yürütülmektedir."

Türkkan'ın önergesinde yer alan "Polis intiharları ile ilgili yasal soruşturma süreçleri işletilmekte midir, bu süreçler nelerdir, Bu konularda sorumluluğu tespit edilen amirler ile ilgili ne gibi yaptırımlar uygulanmaktadır" sorusu da yanıt kaldı.