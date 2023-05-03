İçişleri Bakanı Soylu, Perpa Ticaret Merkezi'ndeki esnaf ziyaretinde konuştu Açıklaması

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Perpa Ticaret Merkezi'nin Togg'un önemli yedek parçalarını üreten bir yer haline döndüğünü belirterek, "420 parçası burada üretiliyor. Ben onun için hem bu heyecana hem bu sahiplenmeye hem Türkiye'nin çıktığı bu yolculuğa sürekli katma değer üreten Perpa'ya teşekkür ediyorum." dedi.

AK Parti İstanbul milletvekili adayı Soylu, Şişli Perpa Ticaret Merkezi'nde esnaf ziyaretinde bulundu.

Burada konuşan Soylu, pandemi döneminin, bütün dünyanın üretiminin çok daraldığı bir dönem olduğunu dile getirdi.

Bu dönemde Türkiye'nin üretimi hiç düşürmediğini ve artırmaya çalıştığını belirten Soylu, "168 milyar dolardı Türkiye'nin ihracatı pandemi başladığı zaman. Pandemi bittiği zaman 2022 yılında 254 milyar dolarla kapattık." diye konuştu.

Perpa'nın, ihracat için çok önemli olduğunu dile getiren Bakan Soylu, sözlerine şöyle devam etti:

"Perpa Togg arabasının, yani benim buraya geldiğim Togg arabasının önemli yedek parçalarını üreten bir yer haline döndü. 420 parçası burada üretiliyor. Ben onun için hem bu heyecana, hem bu sahiplenmeye, hem Türkiye'nin çıktığı bu yolculuğa sürekli katma değer üreten Perpa'ya teşekkür ediyorum. Ayrıca Nüfusmatik için yer arıyorduk ya onu Perpa'ya koyalım, Perpa'ya yakışır. Biz nüfus müdürlüğü gibi 'Nüfusmatik' denilen bir makine yaptık. Orada birçok işlem, çok rahat bir şekilde yapılabiliyor."

"Amerikan askerlerini orada salya sümük daha çok taziyeye yollarız"

Muhalefetin, "15 Mayıs geldiğinde kayyumları kaldıracağız, yerine HDP'li belediyeleri yeniden getireceğiz." açıklamasında bulunduğunu aktaran Soylu, "Bu ne demektir biliyor musunuz? Devletin vergileriyle PKK'ya para göndermek demektir. Bunu yakaladık biz defalarca. Devletin vergileriyle aynı zamanda orada festivaller düzenlemek, çocukları dağa kaçırmak demektir. Peki bu katlanılabilir bir şey mi? Türkiye bu işin bedelini ödemedi mi?" diye konuştu.

Soylu, Irak'ın kuzeyinde teröristler etkisiz hale getirildiğinde Amerikan askerlerinin koşa koşa taziyeye gittiğini ifade ederek, "Süleyman Soylu olarak bu ülkenin bir evladı olarak söylüyorum, 14 Mayıs'ta bu millet bize yetki versin, Amerikan askerlerini orada salya sümük daha çok taziyeye yollarız." dedi.