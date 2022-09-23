İçişleri Bakanı Soylu, Pakistan için 6 "İyilik Treni"nin daha hazırlandığını duyurdu Güncel Haberler İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Pakistan'a yardım malzemesi taşıyacak 6 "İyilik Treni"nin daha hazırlandığını bildirdi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Pakistan'a yardım malzemesi taşıyacak 6 "İyilik Treni"nin daha hazırlandığını bildirdi. Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Pakistan'a Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) koordinasyonunda STK'lerin desteğiyle, 13 uçak, 9 "İyilik Treni" ve yerelden temin edilen yardımlarla insani yardım köprüsü kurulduğunu belirtti. Gönderilen 9 trenle 4 bin 790 ton insani yardım malzemesinin ulaştırıldığını ifade eden Soylu, 6 "İyilik Treni"nin daha hazırlandığını duyurdu. Kaynak: AA / Güncel Süleyman Soylu Pakistan Twitter İyilik Yerel Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› İçişleri Bakanı Soylu, Pakistan için 6 'İyilik Treni'nin daha hazırlandığını duyurdu - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.