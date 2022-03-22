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İçişleri Bakanı Soylu, özel güvenlik derneklerinin yetkilileriyle görüştü

AA - Muhammed Ali Toruntay - Güncel
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İçişleri Bakanı Soylu, özel güvenlik derneklerinin yetkilileriyle görüştü

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, özel güvenlik derneklerinin yöneticilerini kabul etti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, özel güvenlik derneklerinin yöneticilerini kabul etti.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre Soylu, Özel Güvenlik Eğitimcileri Derneği Genel Başkanı Siyami Ergin, Özel Güvenlik Eğitim Kurumları Derneği Genel Başkanı Korhan Sarızeybek, Özel Güvenlik Mensupları Derneği Genel Başkanı Mehmet Beşir Kaman ve beraberindeki heyetle bir görüşme yaptı.

AA / Muhammed Ali Toruntay - Güncel

Süleyman Soylu, Medya, Güncel, Haberler

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