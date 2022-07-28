İçişleri Bakanı Soylu, Özbekistan Ulusal Muhafızlar Komutanı Djuraev ile görüştü Açıklaması

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Güçlü Türkiye'yi ne kadar arzu ediyorsak güçlü Özbekistan'ı da o kadar arzu ediyoruz." dedi.

Soylu ve beraberindeki heyet, Özbekistan'ın başkenti Taşkent'teki resmi temaslarının ardından ziyaretin ikinci ayağı için hava yoluyla Urgenç'e geçti.

Urgenç Havalimanı'nda düzenlenen karşılama töreninin ardından Soylu ve beraberindekiler, kara yoluyla Hive'ye geldi.

Soylu, burada bir otelde Özbekistan Ulusal Muhafızlar Komutanı Tümgeneral Rustam Djuraev ile görüştü.

Heyetler arası gerçekleştirilen görüşmede konuşan Soylu, belli bir ruha sahip olan Hive'nin, dünyanın en büyük güzelliklerinden biri olduğunu ve buradan bulunmaktan memnuniyet duyduğunu söyledi.

Türkiye ile Özbekistan arasında imzalanan kapsamlı stratejik ortaklık anlaşmasının dünyaya çok güzel bir mesaj verdiğini dile getiren Soylu, bununla birlikte sorumluluklarının daha da arttığına işaret etti.

Soylu, iki ülke cumhurbaşkanlarının talimatları doğrultusunda kurumlar arasındaki ilişkilerde tarihin en üst seviyesine ulaşıldığını, iki devletin birbirlerinin tecrübelerinden, dünyaya bakışından ve üstünlüklerinden istifade edeceğini bildirdi.

Gelecek nesilleri, Türkiye ve Özbekistan'ı güçsüz kılmaya çalışan Batı'nın tekeline bırakmamak gerektiğini vurgulayan Soylu, iki ülkenin, birbirlerinin kardeşliğine en çok ihtiyaç duydukları dönemin yaşandığına dikkati çekti.

Soylu, Türk güvenlik birimlerinin her türlü suçla mücadelede Özbekistan makamlarıyla iş birliğine açık olduğunu belirterek, "Güçlü Türkiye'yi ne kadar arzu ediyorsak güçlü Özbekistan'ı o kadar arzu ediyoruz." dedi.

Karakalpakistan'da yaşanan olaylara Özbek güçlerinin hemen müdahale etmesinin önemini vurgulayan Soylu, olaylarda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diledi.

Kovid-19 salgını ve enerji krizi karşısında Batılı ülkelerin yaşadığı sıkıntılara değinen Soylu, Türkiye ve Özbekistan'ın sağlam durması, devlet yöneticilerinin ise sorumluluklarını hatırlayarak çok çalışmaları gerektiğini ifade etti.

"Türkiye ve Özbekistan arasındaki ilişki için çok güzel başlangıç"

Djuraev ise 2018'de Türkiye ile Özbekistan arasında güvenlik, eğitim ve kalkınmaya ilişkin anlaşmanın imzalandığını anımsatarak, bunun iki ülke arasındaki ilişkiler açısından çok güzel bir başlangıç olduğunu söyledi.

Özbek güvenlik güçlerinin Türkiye'de emniyet ve jandarma birimlerinde eğitimler aldığını belirten Djuraev, Türk jandarma personelinin de Özbekistan'daki devlet üniversitesinde Özbekçe ve Rusça öğrenmelerinin sağlanacağını dile getirdi.

Djuraev, Özbekistan Ulusal Muhafızlar Komutanlığının 5 yıl önce kurulduğunu hatırlatarak, Türkiye'ye askerlerin eğitimleri konusunda verdikleri destekten dolayı teşekkür etti.

Türk heyeti Hive'de

Süleyman Soylu, eşi Hamdiye Soylu ve beraberindeki heyet, Türk İslam tarihinin önemli merkezlerinden Hive'ye de ziyarette bulundu.

Ziyarette Türk heyetine, Özbekistan İçişleri Bakanı Pulat Bobojonov eşlik etti.

Soylu ve Bobojonov ile beraberindekilerin "İçan Kale" alanına gelmesiyle Türk geleneklerinden örnekler içeren bir karşılama töreni düzenlendi.

İki bakan, "İçan Kale" kısmından yürüyerek bölgedeki tarihi alanları gezdi.

Daha sonra kara yoluyla Urgenç Havalimanı'na geçen Soylu ve beraberindeki heyet, ardından hava yoluyla Ankara'ya hareket etti.