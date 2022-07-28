İçişleri Bakanı Soylu, Özbekistan Devlet Güvenlik Servisi Başkanı Azizov ile görüştü İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Özbekistan Devlet Güvenlik Servisi Başkanı Abdusalom Azizov ile bir araya geldi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Özbekistan Devlet Güvenlik Servisi Başkanı Abdusalom Azizov ile bir araya geldi. Resmi ziyaret için Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te bulunan Soylu, ülkenin üst düzey devlet yöneticileriyle görüşmelerine devam ediyor. Soylu, bu kapsamda Özbekistan Devlet Güvenlik Servisi Başkanı Abdusalom Azizov ile görüştü. Toplantı, basına kapalı gerçekleştirildi. Soylu, daha sonra Özbekistan İçişleri Bakanlığı Trafik ve Turizm Tesislerinde Güvenliği Sağlama Merkezini ziyaret etti. Yetkililerden Merkezde yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alan Soylu, Şeref Defteri'ni imzaladı. Güncel AA / Orhan Onur Gemici Süleyman Soylu Özbekistan Güncel Haberler

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