Üye Girişi
Haberi Paylaş

İçişleri Bakanı Soylu'nun avukatından 'Canan Kaftancıoğlu' açıklaması

Güncel Haberler

İçişleri Bakanı Soylu'nun avukatından 'Canan Kaftancıoğlu' açıklaması

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun avukatı Uğur Kızılca, Canan Kaftancıoğlu'nun, Soylu'ya hakaret içeren paylaşımı nedeniyle aldığı adli para cezasını, hükmün kesinleşmesi halinde devlete ödeyeceğini bildirdi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun avukatı Uğur Kızılca, Canan Kaftancıoğlu'na dair açıklamalarda bulundu. Canan Kaftancıoğlu'nun, Soylu'ya hakaret içeren paylaşımı nedeniyle aldığı adli para cezasını, hükmün kesinleşmesi halinde devlete ödeyeceğini bildirdi.

'Adli para müvekkilime değil devletimize ödenecek'

Kızılca, yaptığı yazılı açıklamada, Kaftancıoğlu'nun, müvekkili Soylu'ya yönelik kişilik haklarını hedef alan hakaret içerikli paylaşımı nedeniyle 10 bin 620 lira adli para cezasına çarptırıldığını hatırlattı.
Kaftancıoğlu'nun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bu para cezasının müvekkiline ödeneceğine ilişkin gerçeğe aykırı ifadelere yer verdiğini belirten Kızılca, "Canan Kaftancıoğlu, hükmün kesinleşmesi halinde bu adli para cezasını müvekkilime değil, devletimize ödeyecektir" ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Ahmet Sertan Usul - Güncel

Canan Kaftancıoğlu Süleyman Soylu Uğur Kızılca Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title