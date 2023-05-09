İçişleri Bakanı Soylu Mardin Eğitim Vakfının programında konuştu Açıklaması

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "15 Temmuz'u biz kazandık diye onlar şimdi 14 Mayıs'ta o kazanımlarımızın tamamını bertaraf etmeye çalışıyorlar.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "15 Temmuz'u biz kazandık diye onlar şimdi 14 Mayıs'ta o kazanımlarımızın tamamını bertaraf etmeye çalışıyorlar. Bunlara müsaade etmeyelim. Amerikan Başkanı çıkmış, aynen bunları söylüyor. 'Darbeyle değil, bu sefer seçimle bunu yapacağız' diyor. Elbette ki seçimin kararını o verecek değil. Seçimin kararını bu millet verecek." dedi.

İstanbul'dan AK Parti milletvekili adayı olan Soylu, Fatih'teki bir otelde Mardin Eğitim Vakfının kahvaltı programındaki konuşmasında, saat 04.15'ten 07.30'a kadar uyuşturucu imalatı ve satışı yapanlara yönelik 56. Kökünü Kurutma Operasyonu'nu düzenlediklerini, İzmir'de gerçekleştirilen operasyonda 320 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı.

Mardin'in en önemli zenginliğinin bütün medeniyetleri bir arada bulunduran, kardeşliği, barışı, medeniyetin büyük anlayışını temsil eden insanı olduğunu ifade eden Soylu, "Mardin'in insanı, bütün Türkiye'de bir arada yaşamaya örnektir. Herkesin birbirine olan muhabbetine, birbiriyle tokalaşmasına, kucaklaşmasını örnektir." görüşünü paylaştı.

Türkiye'nin uzun zamandan beri bir serencamdan geçtiğini belirten Soylu, "Bu ülke 2022 tarihine kadar hükümetlerin ömrünün 15 ay olduğu, yani ortalama 461 gün olduğu, bazı bakanların güvenoyu almadan 30 günde daha koltuklarına oturmadan bakanlıklarını yapıp bitirdiği, aynı zamanda her 100 liranın 72,5 lirasının bu ülkede borç olduğu bir Türkiye serencamının içerisindeydi. Bunları hep beraber yaşadık." diye konuştu.

Bakan Soylu, Adnan Menderes, Süleyman Demirel, Turgut Özal ve Necmettin Erbakan gibi liderlerin Türkiye'ye hizmet etmelerinin engellendiğini, Recep Tayyip Erdoğan'ın ise tüm engellemelere karşı Türkiye'nin birçok altyapı yatırımlarını yaptığını ve kalkınmasını sağladığını dile getirdi.

Türkiye'nin Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerini terörden temizleyip buralarda da kalkınma hamleleri yürüttüklerini vurgulayan Soylu, şunları kaydetti:

"Hepiniz gittiğinizde şahit oluyorsunuz; bugün Mardin turizm rekorları kırıyor, Diyarbakır turizm rekorları kırıyor. Bugün Doğu ve Güneydoğu'da şöyle bir tablo var. Doğu ve Güneydoğu'da son 6 yılda üniversitedeki öğrenci sayısı yüzde 99 arttı. Tıp fakültesini kazanan öğrencilerin sayısı yüzde 107 arttı. Son 6 yılda gelen turist sayısı yüzde 46,5 arttı ve bütün bunların yanı sıra organize sanayi sitesindeki işletmelerin sayısı yüzde 100'ün üzerinde arttı. Turizm gelişiyor, ticaret gelişiyor, esnaf gelişiyor, eğitim gelişiyor. Oraya giden doktor sayısı Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da yüzde 70 arttı, giden öğretmen sayısı yüzde 31 arttı. Yani çocuklarımızın öğretmenleri var, hastalarımızın doktorları var. Orada açılan iş yerleri, oraya gelen turist sayısı var."

"Tayyip Erdoğan doğuyla batıyı birbirine yaklaştırdı"

Geçmişte Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerine yatırım yapılmamasından yakınıldığına dikkati çeken Soylu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bugün Tayyip Erdoğan doğuyla batıyı birbirine yaklaştırdı, birleştirdi ve kardeş etti. Bu kadar açık ve nettir. Bu ülkede bunu yapabilmek kolay bir iş değildir. Doğunun makus talihini yenebilmek kolay bir iş değildir. Havalimanlarıyla yaptı, otoyollarıyla yaptı, otobanlarıyla yaptı, bölünmüş yollarıyla yaptı. Kendisine hangi konuda ne kadar saldırırlarsa saldırsınlar bir iddiasından, inancından vazgeçmedi; inananlar kardeştir. Kardeşlikten vazgeçmedi ve o, eşrefi mahlukat olan insandan hiçbir zaman vazgeçmedi. Belki karşı karşıya kalınan hadiseler hepimizi üzmüştür ama oraya yatırımdan, orayı kalkındırmaktan, o bölgeyi terörün kendi istismar alanından çekip çıkarmaktan Tayyip Erdoğan, hiçbir zaman vazgeçmedi."

"Bugün Doğu ve Güneydoğu, Türkiye'nin kabının daha dolmayan bölümüdür." diyen Soylu, bu bölgelerde daha yapacak çok işleri olduğunu ifade etti.

Türkiye'nin sadece bugün Doğu ve Güneydoğu'da huzuru sağlamadığını belirten Soylu, şunları aktardı:

"Bir anneyle kızı 24 saat istediği şekilde gecenin bir saatinde Mardin'de de Nusaybin'de de Kızıltepe'de de Diyarbakır'da da Bismil'de de Şırnak'ta da Yüksekova'da dolaşabilme imkanına sahiptir. Oysa hepimiz çektiğimiz acıları biliyoruz. Doğu ve Güneydoğu'da saat 16.00'dan sonra insanların evlerine gitmek zorunda kaldığını, esnafların orada kepenk kapattıklarını, haraç verdiklerini hepimiz biliyoruz. Şimdi özgür bir Türkiye var, hür bir Türkiye var. Bunu geri döndürmeye çalışan bir anlayışı elbette ki kabul etmemiz mümkün değildir."

Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik darbe girişimlerinin milletin desteğiyle başarısız olduğunu dile getiren Bakan Soylu, sözlerini şöyle tamamladı:

"15 Temmuz'u biz kazandık diye onlar şimdi 14 Mayıs'ta o kazanımlarımızın tamamını bertaraf etmeye çalışıyorlar. Bunlara müsaade etmeyelim. Amerikan Başkanı çıkmış, aynen bunları söylüyor. 'Darbeyle değil, bu sefer seçimle bunu yapacağız' diyor. Elbette ki seçimin kararını o verecek değil. Seçimin kararını bu millet verecek. Ama milleti etkilemek üzere oluşturdukları bütün senaryolar apaçık ortadadır. Der Spiegel'den Fransız dergisine kadar, ardından The Economist'e kadar Tayyip Erdoğan'ı manşet yapıp, 'Onu bir daha dünyada istemiyoruz' diyenler, esas itibarıyla 'Türkiye bizim jeostratejik bütün anlayışlarımızla örtüşmüyor, kendi planlarımıza göre Tayyip Erdoğan gitmesi lazım' diyenlere bu millet, kendi planlarını ve milli menfaatlerinin cevabını vermelidir."

Konuşmasının ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya dernek yöneticileri tarafından plaket verildi.