İçişleri Bakanı Soylu, Malezyalı mevkidaşı Zainudin'le görüştü - Haberler

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Kim ne derse desin 21'inci yüzyıl, küreselleşme tekelinin ortadan kalkacağı yüzyıl olacaktır. Küresel vatandaşlık imal etmeye çalışanlar yenileceklerdir." dedi.

Soylu, resmi temaslarda bulunmak üzere Türkiye'ye gelen Malezya İçişleri Bakanı Hamzah Zainudin ile bir araya geldi.

Bakanlıktaki ikili görüşmede gazetecilere açıklamada bulunan Soylu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Malezya'ya gerçekleştirdiği 2019'daki ziyaretle ilişkilere ivme kazandırıldığını, Zainudin'in de Türkiye'de çeşitli temaslarda bulunduğunu aktardı.

Bakan Soylu, konuk mevkidaşı için "Ülkesine sadık, aynı zamanda dostlarıyla aynı sadakati gerçekleştiren bir içişleri bakanı dostum ve ağabeyim oldu." ifadesini kullandı.

"Yeni sömürge biçimleri dünyada galip gelmeyecektir"

Dünyada karmaşıklığın yaşandığına, çok sayıda ilkesizlikle karşı karşıya kalındığına dikkati çeken Soylu, şöyle devam etti:

"Büyük ülkelerin vizyonsuzluğu ve sorumsuzluğu, dünyada özelikle karşı karşıya kaldığımız sorunları, sınamaları gittikçe yoğunlaştırmaktadır. Kim ne derse desin 21'inci yüzyıl, küreselleşme tekelinin ortadan kalkacağı yüzyıl olacaktır. Küresel vatandaşlık imal etmeye çalışanlar yenileceklerdir. Kendi kuralsızlıklarını dayatmaya çalışanlar mağlup olacaklardır. Yeni sömürge biçimleri dünyada galip gelmeyecektir. Onun için bizim gibi ülkelerin daha fazla dayanışmaya, birbirinin üstünlüklerini, bilgilerini, tecrübelerini daha çok paylaşmaya ve kardeşliklerini yükseltmeye ihtiyaçları var. Biz bir adım atarsak bunun bereketi ve rahmeti en az bunun 3-4 katı olur."

Malezya İçişleri Bakanından Soylu'ya "kardeşim" hitabı

Malezya İçişleri Bakanı Hamzah Zainudin de Bakan Soylu'ya, "kardeşim" şeklinde hitap etti.

Süleyman Soylu ile ilk kez yüze yüze görüştüğünü ancak uzun zamandır görmediği bir kardeşiyle bir araya gelmiş gibi hissettiğini söyleyen Zainudin, Türkiye'deki temasları sırasında Soylu'nun kendilerine her türlü desteği sunduğunu belirtti.

Zainudin, Suriye sınırında incelemelerde bulunduğunu anımsatarak Türkiye'nin sınırlarını nasıl güçlü şekilde yönetebildiğine şahit olduğunu aktardı.

Malezya'daki sınırların ormanlardan oluştuğuna işaret eden Zainudin, Türkiye'nin sınırlarla ilgili aldığı önlemleri ve uygulamaları dikkate alarak ülkesinin sınır güvenliğine ilişkin plan hazırlayacağını bildirdi.

Konuk Bakan Zainudin, "Türkiye'nin sınır yönetimindeki tedbirlerden ilham alarak kendi kontrol merkezimizi kurmak istiyoruz. Çünkü Türkiye'nin sınırda önemli tesislerinin olduğunu gördük. Siber suçlarla nasıl mücadele edilir, sınırlar nasıl korunur ve yönetilir bunu öğrenebileceğimiz en iyi ülke Türkiye. Bu yüzden buraya geldik." diye konuştu.

Savunma sanayisi alanındaki iş birliğinin derinleştirilmesini istediklerini, bu iş birliklerinin İslam dünyasına katkıda bulunacağını söyleyen Zainudin, bunun, iki ülke halkının zihnini dünyaya açacağını vurguladı.

Hamzah Zainudin, Malezya-Türkiye arasında güçlü ilişkilerin var olduğunu belirterek şunları kaydetti:

"Burada kaldığımız süre boyunca gerçekleştirdiğimiz temaslarımız verimli geçti. Bu ne ilk ne de son ziyaret olmalı. Bunun kesinlikle devamının gelmesi gerektiğini düşünüyorum. Birlikte çalışarak çok iyi işlere imza atabileceğimize inanıyorum. Bu sadece Malezya ve Türk halkı için değil, bütün dünyanın faydasına olacaktır. Başbakanımı aradım ve Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'la bir araya gelmesi gerektiğini ilettim. Bir an önce böyle ziyareti gerçekleştirmeli ve organize etmeliyiz."

İslam dünyasının önemli aktörü olan Türkiye ve Malezya'nın iş birliğinin artırması gerektiğinin altını çizen Zainudin, Bakan Soylu'yu Malezya'ya davet etti.

İkili görüşmenin ardından Soylu ve Zainudin, heyetler arası görüşmeye geçti.

Heyetler arası görüşmede, İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Sahil Güvenlik Komutanı Tümamiral Ahmet Kendir, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş ile bakanlık bürokratları da hazır bulundu.