İçişleri Bakanı Soylu: "(Levent Göktaş'ın Bulgaristan'da yakalanması) İade konusunda iki yöntem var, deport edebilirler ya da mahkeme süreci işler.
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İçişleri Bakanı Soylu: "(Levent Göktaş'ın Bulgaristan'da yakalanması) İade konusunda iki yöntem var, deport edebilirler ya da mahkeme süreci işler.
İçişleri Bakanı Soylu: "( Levent Göktaş'ın Bulgaristan'da yakalanması) İade konusunda iki yöntem var, deport edebilirler ya da mahkeme süreci işler. İki süreci de takip ediyoruz."
Kaynak: AA / Sefa Şahin - Güncel