İçişleri Bakanı Soylu, Kastamonu'da kayıp genci arama çalışmalarını takip etti - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İçişleri Bakanı Soylu, Kastamonu'da kayıp genci arama çalışmalarını takip etti

AA - Özgür Alantor - Güncel
 - Güncelleme:
İçişleri Bakanı Soylu, Kastamonu'da kayıp genci arama çalışmalarını takip etti

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kastamonu'da etkili olan sağanağın ardından Küre ilçesinde sele kapılan genci arama çalışmalarını takip etti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kastamonu'da etkili olan sağanağın ardından Küre ilçesinde sele kapılan genci arama çalışmalarını takip etti.

Soylu, İkizciler köyünden geçen Uzunöz Çayı'nda kaybolan orman işçisi Recep Bakırcı'nın (22) bulunması için çalışma yürütülen bölgede incelemelerde bulundu, yetkililerden bilgi aldı.

Kayıp Recep Bakırcı'nın dedesi Salih ve 15 yaşındaki kardeşi Yusuf Samet Bakırcı ile görüşen Soylu, olaydan duyduğu üzüntüyü ifade etti, aileye geçmiş olsun dileklerini iletti.

Kayıp gencin dedesi ile kardeşine sarılan Soylu, "Hep beraber buradayız, işin başındayız. Sabrınıza ihtiyacımız var." ifadesini kullandı.

Bakan Soylu, daha sonra helikopter ile Kastamonu'dan ayrıldı.

AA / Özgür Alantor - Güncel

Süleyman Soylu Kastamonu Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title