İçişleri Bakanı Soylu, Karagümrük'te vatandaşlarla buluştu Açıklaması

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "İnşallah 14 Mayıs akşamı dünyaya Türkiye'nin gücünü göstereceğimiz, etrafımızdaki komşulara huzuru getireceğimiz bir yolculuğa çıkıyoruz." dedi.

Fatih'te Karagümrük Mahalle Buluşması'na katılan AK Parti İstanbul milletvekili adayı Soylu, terörle mücadelede elde edilen başarılara işaret etti.

Soylu, "Biz teröristleri etkisiz hale getiriyoruz, O Amerikalı generaller koşa koşa taziyeye gidiyor. O generalleri salya sümük taziyelere defalarca göndermeyen namerttir. Cumhuriyet'in 100. yılında bu ülkenin dağlarında bir tek terörist kalmayacak." diye konuştu.

Bakan Soylu, gelecek nesillere güçlü bir Türkiye bırakmak için güçlü şekilde çalıştıklarını ifade etti.

Binlerce kilometre uzaktaki Afrika'nın, Balkanlar'ın, Orta Doğu'nun ve Orta Asya'nın sokaklarında bugün Türkiye'nin konuşulduğunu dile getiren Soylu, "Daha fazla yol alacağız, daha fazla güçleneceğiz, yarınlara hep birlikte elimizi atacağız. İnşallah 14 Mayıs akşamı dünyaya Türkiye'nin gücünü göstereceğimiz, etrafımızdaki komşulara huzuru getireceğimiz bir yolculuğa çıkıyoruz." ifadelerini kullandı.

Soylu, daha sonra Karagümrük Spor Kulübü'nü ziyaret etti.