İçişleri Bakanı Soylu, Kapalıçarşı'yı ziyaret etti Açıklaması

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, " Türkiye Yüzyılı'na daha yeni başlıyoruz. Hep beraber bu yüzyılı hem etrafımızdaki coğrafyanın huzur yüzyılı hem kalkınma yüzyılı yapacağız. Daha yeni başladık, önümüzde yapacağımız çok iş var." dedi.

Fatih'teki Kapalıçarşı'da esnafı ziyaret eden AK Parti İstanbul 2. Bölge milletvekili adayı Soylu, 14 Mayıs'ta Türkiye Yüzyılı'nın kapısını milletin arzusu, desteği ve duasıyla açacaklarını söyledi.

Soylu, Türkiye'yi huzura kavuşturdukları gibi Irak'tan Suriye'ye, Afganistan'dan Pakistan'a kadar, Balkanlar'da ve Orta Asya'da, özellikle Türkiye'nin etrafındaki coğrafyada Amerika'nın elini çekip, buraları da huzura kavuşturacaklarını anlattı.

Koronavirüs salgınından çıkan Türkiye'nin 250 milyar dolar ihracata, 50 milyar doların üzerinde de turizm gelirine ulaştığını kaydeden Soylu, " Türkiye Yüzyılı'na daha yeni başlıyoruz. Hep beraber bu yüzyılı hem etrafımızdaki coğrafyanın huzur yüzyılı hem kalkınma yüzyılı yapacağız. Daha yeni başladık, önümüzde yapacağımız çok iş var." diye konuştu.

Kapalıçarşı'nın bir dünya markası olduğunu vurgulayan Soylu, "Şu Ayasofya'nın minaresi kadar bir olun, diri olun." dedi.

Soylu, dün sabah Bayrampaşa'da Bosna'dan 30 öğrenciyle bir araya geldiğini ifade ederek, bu öğrencilerin, "Erdoğan kazanırsa biz kazanırız, Erdoğan kaybederse biz kaybederiz." dediğini aktardı.

"Türkiye sadece Türkiye değildir. Türkiye, Türkiye'den büyüktür." diyen Soylu, "Hiç merak etmeyin. Kuzey Irak'ın, Kuzey Suriye'nin tamamen temizlenmesini bize bırakın. Dünyaya geçecek sözümüzü bize bırakın. Yeni İHA'ları, yeni SİHA'ları, yeni uçakları, yeni otomobilleri, yeni gemileri, kalkınan Türkiye'yi göreceksiniz." şeklinde konuştu.