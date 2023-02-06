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İçişleri Bakanı Soylu: "(Kahramanmaraş'taki deprem) Türkiye'nin birçok noktasından arama kurtarma ekipleri bölgeye sevk ediliyor, biz de bakan...

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İçişleri Bakanı Soylu: '(Kahramanmaraş'taki deprem) Türkiye'nin birçok noktasından arama kurtarma ekipleri bölgeye sevk ediliyor, biz de bakan...

İçişleri Bakanı Soylu: "(Kahramanmaraş'taki deprem) Türkiye'nin birçok noktasından arama kurtarma ekipleri bölgeye sevk ediliyor, biz de bakan arkadaşlarımızla bölgelere gideceğiz"

İçişleri Bakanı Soylu: "( Kahramanmaraş'taki deprem) Türkiye'nin birçok noktasından arama kurtarma ekipleri bölgeye sevk ediliyor, biz de bakan arkadaşlarımızla bölgelere gideceğiz"

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

Kaynak: AA / Ahmet Sertan Usul - Güncel

Süleyman Soylu Kahramanmaraş Türkiye Güncel Haberler

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