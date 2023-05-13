İçişleri Bakanı Soylu, Kağıthane'de Sivaslılar buluşmasında konuştu Açıklaması

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Yarın inşallah Türkiye'de bir dönemin kalıntıları da tasfiye edilecektir. Allah'ın izniyle bu ülkenin huzuruna çomak sokmaya çalışanlar, bütün engellemelere rağmen tasfiye edilecektir ve yeniden 'Bismillah' diyerek, yüz yıllık bir yolculuğa bu milletin evlatlarını hep beraber sevk edeceğiz." dedi.

Kağıthane'de bir otelde düzenlenen Sivaslılar buluşmasında konuşan AK Parti İstanbul milletvekili adayı Soylu, Türkiye'nin AK Parti iktidarında 21 yıldır gerçekleştirdiği projeleri anlattı.

Türkiye'nin, 104 yıl önce Kurtuluş Savaşı'nı başlattığı süreçte, Sivas Kongresi'nde alınan kararlara dikkati çeken Soylu, bu kongrede Türkiye'nin, manda ve himayeyi kabul etmeyeceğini, tam bağımsızlıktan vazgeçmeyeceğini, dünyaya duyurduğunu hatırlattı.

Soylu, Türkiye'nin her yerinde başlattıkları ekonomik atılımları ve kalkınma hamlelerini, terörden temizledikleri Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde de başlattıklarını belirtti.

Bu noktaya gelmiş bir Türkiye'de 104 yıldır bu mücadelenin sürdüğünü dile getiren Soylu, "Şimdi de diyorlar ki 'Türkiye bizim jeopolitik anlayışımıza uymuyor'. Yani biz, onların talimatlarını yerine getirmiyoruz. Biz, onların politik çerçevesini, kendi coğrafyamızda istedikleri gibi kullanmıyoruz ve yönetmiyoruz. Çünkü Türkiye, kendi ayakları üzerinde durmaya çalışıyor." diye konuştu.

"Oyun ve tezgah büyük"

Türkiye'nin, aile yapısına, töresine, örfüne ve adetlerine yönelik saldırılara da maruz kaldığına işaret eden Soylu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şimdi diyorlar ki aynen Amerika'da ve Avrupa'da olduğu gibi erkekle erkek evlensin, kadınla kadın evlensin. İstanbul Büyükşehir Belediyesi bunun için çalışıyor, Beşiktaş Belediyesi bunun için çalışıyor, Şişli Belediyesi bunun için çalışıyor, Bursa Nilüfer Belediyesi bunun için çalışıyor. Bay bay Kemal sabahtan akşama kadar 'cinsel yönelim' diyerek, 'herkes özgür olmalı' diyerek herkesin istediği kılıkla istediği cinsle evlenebileceğini, Türkiye'de bir 'cinsiyetsizlik' sağlayabileceklerini iddia etmeye çalışıyorlar."

Batı'nın, "tek kimlikli bir insan modeli" ortaya çıkarmak istediğini vurgulayan Soylu, "FETÖ de bunun için icat edilmiştir. Müslümanlığı Hristiyanlığa yaklaştırabilmek için, Müslümanlığı, haşa sulandırabilmek için. PKK da bunun için icat edilmiştir. Doğu ve Güneydoğu bizim Müslümanlığın miğferidir. O miğferi orada kırabilmek ve ortadan kaldırabilmek için icat edilmiştir. DEAŞ da Müslümanlığı bütün dünyaya kötü gösterebilmek için icat edilmiştir. DEAŞ'ı icat eden El Kaide'dir. El Kaide'yi koruyan ve onu destekleyen Amerika'dır. Suriye'de bir tek kurşun atmadan DEAŞ, Rakka'yı PYD'ye teslim etmiştir." değerlendirmesinde bulundu.

Oyunun ve tezgahın büyük olduğunu belirten Soylu, Türkiye'nin, 21 yıldır bu tezgaha Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve bu millet sayesinde gelmediğini söyledi.

Bakan Soylu, "Yarın inşallah Türkiye'de bir dönemin kalıntıları da tasfiye edilecektir. Allah'ın izniyle bu ülkenin huzuruna çomak sokmaya çalışanlar, bütün engellemelere rağmen tavsiye edilecektir ve yeniden 'Bismillah' diyerek, yüz yıllık bir yolculuğa bu milletin evlatlarını hep beraber sevk edeceğiz." ifadesini kullandı.