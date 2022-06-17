Diyarbakır'da göğüs göğüse çatışma! 2 terörist etkisiz hale getirildi Diyarbakır'da jandarma güçleri ile çatışmaya giren 2 terörist etkisiz hale getirildi. Konuya ilişkin açıklama yapan İçişleri Bakanı Soylu, "Jandarmamız Diyarbakır'da PKK'nın Ape Musa gücü olarak bildiğimiz sözde güçten 2 teröristi, bir sığınakta göğüs göğüse çatışmayla etkisiz hale getirdi." dedi. İçişleri Bakanı Soylu: "Jandarmamız Diyarbakır'da PKK'nın Ape Musa gücü olarak bildiğimiz sözde güçten 2 teröristi, bir sığınakta göğüs göğüse çatışmayla etkisiz hale getirdi." AA / İsa Toprak - Güncel Süleyman Soylu Diyarbakır PKK Güncel Haberler

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