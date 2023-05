İçişleri Bakanı Soylu, İstanbul Mardinliler Derneğinin programında konuştu Açıklaması

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Hepimiz her şeyi söyledik, anlattık, milletimiz her şeyi gördü, yaşadı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Hepimiz her şeyi söyledik, anlattık, milletimiz her şeyi gördü, yaşadı. En nihayetinde olabilecekleri de olamayacakları da her taraf anlatmaya çalıştı. Şimdi karar merci millettir, oy verecek vatandaşlarımızdır. Başımız üzerinde yerleri var." dedi.

AK Parti İstanbul milletvekili adayı Soylu, Bakırköy'de bir restoranda İstanbul Mardinliler Derneğinin düzenlediği programa katıldı.

Burada konuşan Soylu, pazar günü yapılacak seçimlerde herkesin karar vereceğini belirterek, "Hepimiz her şeyi söyledik, her şeyi anlattık, milletimiz her şeyi gördü, yaşadı. En nihayetinde olabilecekleri de olamayacakları da her taraf anlatmaya çalıştı. Şimdi karar merci millettir, oy verecek vatandaşlarımızdır. Başımız üzerinde yerleri var." diye konuştu.

Bakan Soylu, Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın iktidara geldiği dönemde 3 ay önünü göremediğini anlatarak, şöyle devam etti:

"Bunu ben söylüyor değilim. TÜSİAD'ın başkanı dahil olmak üzere o gün herkes Türkiye'nin 3 ay önünü göremediğini söylerdi. Cumhurbaşkanı'mız iktidara geldiğinde ilk önce 20 yıllık bir projeksiyon ortaya koydu, '2023' dedi. Herkes burun kıvırdı, dudak kıvırdı, 'yapamaz, edemez, yapılamaz' dendi. Bugün 500 milyar doları aşmıştır Türkiye'nin toplam dış ticaret hacmi. Bugün kişi başına gelir seviyesi 3 bin dolardan 10 bin dolara çıkmıştır. Bugün Türkiye altyapısını eğitimde, sağlıkta, güvenlikte, bilişimde, ulaşımda, enerjide tahkim etmiş, bir büyük bölümünü tamamlamış, enerjide de tam bağımsızlık çizgisini tamamlamaya çalışmaktadır. Savunma sanayisini yüzde 20'lerden yüzde 80'lere getirmiştir."

"PKK kültür terörizmini yıllardır Doğu ve Güneydoğu'da, Türkiye'de uygulamaya çalışmıştır"

Bakan Soylu, eskiden Türkiye'deki hükümetlerin ömrünün 15 ay olduğunu, 11-12 ayda hükümet değiştiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Koalisyonların olduğu bir Türkiye'de, Türkiye nasıl idare edilebilecek? Terör de hakim olur, enflasyon da hakim olur, faiz de hakim olur, dış dünya da hakim olur, vesayet de hakim olur. FETÖ, DHKP-C, DEAŞ da hakim olmaya çalışır. Çünkü ülkeyi yöneten siyasal iradedir. Eğer siyasal irade yoksa ülkenizde karar alamazsınız, adım atamazsınız, meselelere cevap veremezsiniz, karşı karşıya kaldığınız tehditleri bir şekilde savuşturamazsınız, onlara karşı tedbir alamazsınız."

PKK'nın, DEAŞ'ın ve FETÖ'nün Türkiye'nin zenginliği olmadığının altını çizen Soylu, "DEAŞ Müslümanlığın üzerinde bir maliyet ve ambargoysa FETÖ Müslümanlığın üzerinde bir maliyet ve hakikaten Müslümanlığı sulandırmaya çalışan bir anlayışın kendisi ise aynı zamanda PKK da bir kültür terörizmini yıllardır Doğu ve Güneydoğu'da, Türkiye'de uygulamaya çalışmıştır, bu çok nettir." ifadelerini kullandı.