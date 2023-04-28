İçişleri Bakanı Soylu, İstanbul İlim ve Kültür Vakfını ziyaret etti Açıklaması

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Tayyip Erdoğan'ın en büyük avantajı, sandığı sürekli milletin en önemli gücü olarak tutmasından kaynaklanmaktadır. Yine Tayyip Erdoğan'ın en büyük avantajı, değişimi sürekli olarak bu ülkede gerçekleştirebilmek iradesinin yansımasını milletiyle paylaşmasıdır." dedi.

Fatih'te, İstanbul İlim ve Kültür Vakfını ziyaret eden AK Parti İstanbul 2. Bölge milletvekili adayı Soylu, Adnan Menderes, Süleyman Demirel, Turgut Özal ve Necmettin Erbakan'ın, Türkiye'de birçok değişimin ve devrimin altına imza atmaya çalıştıklarını söyledi.

Vesayetlerin hepsinin son 21 yılda Recep Tayyip Erdoğan tarafından ortadan kaldırıldığını vurgulayan Soylu, "Mütedeyyin ve muhafazakarların merkeze gelmesi çok rahat olmadı. Ta Adnan Menderes'le başladı. Devam etti, Recep Tayyip Erdoğan'ın başbakanlığı döneminin belli bir noktasına kadar hala merkez mücadelesi verilmişti. 2010 yılından sonra herkes her şeyi kabul etmeye başladı. Çünkü 2008-2009 yıllarında 28 Şubat'ların etkisi bu ülkede hala devam ediyordu. Herkesin kendine ait 'Bu hükümet, bu zihniyet geçici midir, kalıcı mıdır?' diye soru işaretleri söz konusuydu. Türkiye buradaki özgürlük bandını çabuk açmadı, çok zor açtı" diye konuştu.

Bakan Soylu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avantajlarına işaret ederek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Tayyip Erdoğan'ın en büyük avantajı, 21 yıllık büyük bir istikrarı bir istikamet üzere gerçekleştirmiş olmasıdır. Tayyip Erdoğan'ın en büyük avantajı, sabırlı bir şekilde milletine itimat etmesi ve milletinin kendisine sahip çıkacağını bilmesidir. Tayyip Erdoğan'ın en büyük avantajı, sandığı sürekli milletin en önemli gücü olarak tutmasından kaynaklanmaktadır. Yine Tayyip Erdoğan'ın en büyük avantajı, değişimi sürekli olarak bu ülkede gerçekleştirebilmek iradesinin yansımasını milletiyle paylaşmasıdır. Tayyip Erdoğan'ın en büyük avantajı, aslında o değişimlerin sonunda birbirine ekleyerek bir devrim oluşturmuş ve Türkiye'de hem bir altyapı devrimi hem de bir zihniyet devrimi gerçekleştirmiştir."

"14 Mayıs 2023, Batı'nın siyasi darbe girişimidir"

15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin, halkın sokağa dökülmesi karşısında başarısız olduğunu hatırlatan Soylu, "15 Temmuz onların fiili darbe girişimiydi. 14 Mayıs da siyasi darbe girişimleridir. Bu kadar açık ve nettir. 14 Mayıs 2023, Batı'nın siyasi darbe girişimidir. Türkiye'yi tasfiye etmeye yönelik hazırlıkların 14 Mayıs'ta her birini bir araya getirerek oluşturulabilecek darbe girişimidir. Bunu ben söylemedim. Bunu bugün Amerika'nın başındaki zat yıllar önce söyledi. Yıllar önce denedikleri bütün yöntemler berhava olunca ancak böyle bir yöntemle Türkiye'yi ele geçirebileceklerini ifade ettiler." dedi.

Soylu, 14 Mayıs'ta yapılacak seçimin kolay bir seçim olmadığına işaret ederek, "Bu seçim, herkesin bütün müktesebatını ortaya koyduğu bir seçimdir. Bu seçim, herkesin bütün birikimini ortaya koyduğu bir seçimdir. Onun için bütün birikimimizi ortaya koymalıyız. Ben koymaya çalışıyorum. Hayatımda ne kadar, nereye dokunmuşsam, her birini harekete geçirmeye çalışıyorum. Çünkü bu bizim şahsi meselemiz değildir. Bu sadece bizim memleketimizin meselesi de değildir." değerlendirmesinde bulundu.