Son dakika haber | BÖG HÜCRE EVİNDE 3 TERÖRİST YAKANDI, 5 KİLOGRAM PATLAYICI ELE GEÇİRİLDİ - Haberler

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Son dakika haber | BÖG HÜCRE EVİNDE 3 TERÖRİST YAKANDI, 5 KİLOGRAM PATLAYICI ELE GEÇİRİLDİ

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Son dakika haber | BÖG HÜCRE EVİNDE 3 TERÖRİST YAKANDI, 5 KİLOGRAM PATLAYICI ELE GEÇİRİLDİ

Son dakika habere göre İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul Sancaktepe'de DKP- BÖG hücre evinde 3 teröristin yakalandığı ve patlamaya hazır 5 kilogram patlayıcı, bomba düzenekleri ve birçok mühimmat ele geçirildiğini açıkladı.

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul Sancaktepe'de DKP- BÖG hücre evinde 3 teröristin yakalandığı ve patlamaya hazır 5 kilogram patlayıcı, bomba düzenekleri ve birçok mühimmat ele geçirildiğini açıkladı.

Bakan Süleyman Soylu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, şöyle dedi:

"Sancaktepe'de bir terör hücresi daha çökertildi. DKP- BÖG hücre evinde 3 teröristi yakalayan TEM birimleri, patlamaya hazır 5 kilogram patlayıcı, bomba düzenekleri ve birçok mühimmat ele geçirdi Allah, İstanbul Emniyeti TEM, istihbarat birimlerimiz ve tüm güvenlik güçlerimizi korusun."


Demirören Haber Ajansı / Güncel

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