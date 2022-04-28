Son dakika haber | BÖG HÜCRE EVİNDE 3 TERÖRİST YAKANDI, 5 KİLOGRAM PATLAYICI ELE GEÇİRİLDİ

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul Sancaktepe'de DKP- BÖG hücre evinde 3 teröristin yakalandığı ve patlamaya hazır 5 kilogram patlayıcı, bomba düzenekleri ve birçok mühimmat ele geçirildiğini açıkladı.

Bakan Süleyman Soylu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, şöyle dedi:

"Sancaktepe'de bir terör hücresi daha çökertildi. DKP- BÖG hücre evinde 3 teröristi yakalayan TEM birimleri, patlamaya hazır 5 kilogram patlayıcı, bomba düzenekleri ve birçok mühimmat ele geçirdi Allah, İstanbul Emniyeti TEM, istihbarat birimlerimiz ve tüm güvenlik güçlerimizi korusun."

Demirören Haber Ajansı / Güncel