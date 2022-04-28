Son dakika haber | BÖG HÜCRE EVİNDE 3 TERÖRİST YAKANDI, 5 KİLOGRAM PATLAYICI ELE GEÇİRİLDİ
Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Son dakika habere göre İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul Sancaktepe'de DKP- BÖG hücre evinde 3 teröristin yakalandığı ve patlamaya hazır 5 kilogram patlayıcı, bomba düzenekleri ve birçok mühimmat ele geçirildiğini açıkladı.
İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul Sancaktepe'de DKP- BÖG hücre evinde 3 teröristin yakalandığı ve patlamaya hazır 5 kilogram patlayıcı, bomba düzenekleri ve birçok mühimmat ele geçirildiğini açıkladı.
Bakan Süleyman Soylu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, şöyle dedi:
"Sancaktepe'de bir terör hücresi daha çökertildi. DKP- BÖG hücre evinde 3 teröristi yakalayan TEM birimleri, patlamaya hazır 5 kilogram patlayıcı, bomba düzenekleri ve birçok mühimmat ele geçirdi Allah, İstanbul Emniyeti TEM, istihbarat birimlerimiz ve tüm güvenlik güçlerimizi korusun."
Demirören Haber Ajansı / Güncel